Called “whiny”
Medical Malpractice Victim Awarded Four Times the Amount of Compensation for Pain and Suffering
Mistakes can happen to anyone, but when doctors make them, the consequences are serious. And it’s usually extremely difficult for patients to prove this and enforce their claims. A woman from Carinthia showed great perseverance: She fought for three years, and following a court-appointed expert opinion, the hospital is now paying her four times the amount she had demanded!
Ms. C. is humorous, well-groomed, and in good spirits. And she’s already quite good at hiding the fact that her right hand is now severely limited in its use. “As a right-handed person, I can no longer write, garden, or do much else with it. But you have to take things as they come,” she says. “And when something like this happens to you, as it did to me, you also have to keep your emotions in check; otherwise, it’s far too grueling.”
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