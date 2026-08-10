Costly EU Building Code
Cargo Bike Parking Spaces and Charging Stations Soon to Be Mandatory
This has never happened before: The EU is taking action against all 27 member states over the Ecodirective on Buildings. Not a single country has implemented the rules so far. But there are sometimes good reasons for this—a new legislative proposal for residential construction now even calls for mandating parking spaces for bikes and electric charging stations.
Now Brussels is getting serious: All member states are being reminded to implement the new Buildings Directive by the deadline. Austria is also under pressure. The requirements are intended to gradually make Europe’s building stock more energy-efficient and make the sector climate-neutral by 2050. But while the EU is pushing for speed, concerns are growing locally that the bill will end up being footed by owners, tenants, municipalities, and businesses.
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