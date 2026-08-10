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Costly EU Building Code

Cargo Bike Parking Spaces and Charging Stations Soon to Be Mandatory

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10.08.2026 20:00
Strict regulations will apply to new construction in the future.
Strict regulations will apply to new construction in the future.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Mark Perry
Von Petja Mladenova und Mark Perry

This has never happened before: The EU is taking action against all 27 member states over the Ecodirective on Buildings. Not a single country has implemented the rules so far. But there are sometimes good reasons for this—a new legislative proposal for residential construction now even calls for mandating parking spaces for bikes and electric charging stations.

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Now Brussels is getting serious: All member states are being reminded to implement the new Buildings Directive by the deadline. Austria is also under pressure. The requirements are intended to gradually make Europe’s building stock more energy-efficient and make the sector climate-neutral by 2050. But while the EU is pushing for speed, concerns are growing locally that the bill will end up being footed by owners, tenants, municipalities, and businesses.

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