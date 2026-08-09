Bis Dienstag gibts die „expo“ und den Kultursommer

Und: Gestern wurde die Auflösung versprochen, ob die Prominenz die Herausforderung schaffen würde, innerhalb von 30 Minuten 1000 Euro am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Gols an Umsatz zu lukrieren. Wir dürfen verraten: Ja! Tanner, Doskozil und Co. schafften sogar 2000 Euro für die Florianis. Hochachtung!