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Golser Volksfest

Bis Dienstag gibts die „expo“ und den Kultursommer

Burgenland
09.08.2026 09:00
Die Burgenland expo ist eröffnet: (v.li.na.re.): Moderator Michael Pimiskern, Bürgermeister ...
Die Burgenland expo ist eröffnet: (v.li.na.re.): Moderator Michael Pimiskern, Bürgermeister Kilian Brandstätter, Hannes Mosonyi von der WK Bgld., Landesrätin Daniela Winkler und WK-Regionalstellenobmann Christoph Pöck.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Am Freitag eröffnete das „normale“ Volksfest in Gols, am Samstag die „Burgenland expo“, sprich die Wirtschaftsmesse. Bis Dienstag kann man diverse Wirtschaftstreibende besuchen. Auch der Kultursommer hat bis Dienstag geöffnet. Schauen Sie vorbei! 

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Die Wirtschaft im Burgenland ist vielfältig. Am Golser Volksfest bekommt man einen Überblick, was es alles gibt. Das Angenehme dabei: Firmenchefs und Mitarbeiter sind vor Ort, um mit der Kundschaft zu plaudern.

In der fixen Halle findet man Orion und sein Piercing-Studio.
In der fixen Halle findet man Orion und sein Piercing-Studio.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Die Themenschwerpunkte: Bauen, Wohnen und Garten, Familie, Freizeit und Tourismus, Landwirtschaft und regionale Produkte und Mobilität und Auto.

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Aber auch etliche andere sind mit dabei. Bis Dienstag kann man die Betriebe jeweils von 13 bis 21 Uhr besuchen.

Wer von der Tour durch Wirtschaftsmesse und Kultursommer müde ist, kann sich bei Golser Bier im ...
Wer von der Tour durch Wirtschaftsmesse und Kultursommer müde ist, kann sich bei Golser Bier im Biergarten erfrischen.(Bild: Charlotte Titz)
Inge Mimlich schaut in der Sporthauptschule für sie in die Zahlen. Denn: Das Leben ist ...
Inge Mimlich schaut in der Sporthauptschule für sie in die Zahlen. Denn: Das Leben ist berechenbar!(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
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(Bild: Charlotte Titz)
In Jacky‘s Bierzelt gibt‘s kulinarisch viele Leckerbissen. Gehört mindestens einmal während des ...
In Jacky‘s Bierzelt gibt‘s kulinarisch viele Leckerbissen. Gehört mindestens einmal während des Volksfestes dazu!(Bild: Charlotte Titz)

Übrigens: Bis Dienstag ist auch der Kultursommer in der Sporthauptschule geöffnet. Einfach vorbeischauen! 

Eine Verteidigungsministerin und ein Landeshauptmann an der Zapfstation: Gemeinsam mit anderen ...
Eine Verteidigungsministerin und ein Landeshauptmann an der Zapfstation: Gemeinsam mit anderen Promis holten sie 2000 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Gols.(Bild: Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Burgenland/ FB)

Und: Gestern wurde die Auflösung versprochen, ob die Prominenz die Herausforderung schaffen würde, innerhalb von 30 Minuten 1000 Euro am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Gols an Umsatz zu lukrieren. Wir dürfen verraten: Ja! Tanner, Doskozil und Co. schafften sogar 2000 Euro für die Florianis. Hochachtung! 

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