Bis Dienstag gibts die „expo“ und den Kultursommer

Am Freitag eröffnete das „normale“ Volksfest in Gols, am Samstag die „Burgenland expo“, sprich die Wirtschaftsmesse. Bis Dienstag kann man diverse Wirtschaftstreibende besuchen. Auch der Kultursommer hat bis Dienstag geöffnet. Schauen Sie vorbei!
Die Wirtschaft im Burgenland ist vielfältig. Am Golser Volksfest bekommt man einen Überblick, was es alles gibt. Das Angenehme dabei: Firmenchefs und Mitarbeiter sind vor Ort, um mit der Kundschaft zu plaudern.
Die Themenschwerpunkte: Bauen, Wohnen und Garten, Familie, Freizeit und Tourismus, Landwirtschaft und regionale Produkte und Mobilität und Auto.
Aber auch etliche andere sind mit dabei. Bis Dienstag kann man die Betriebe jeweils von 13 bis 21 Uhr besuchen.
Übrigens: Bis Dienstag ist auch der Kultursommer in der Sporthauptschule geöffnet. Einfach vorbeischauen!
Und: Gestern wurde die Auflösung versprochen, ob die Prominenz die Herausforderung schaffen würde, innerhalb von 30 Minuten 1000 Euro am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Gols an Umsatz zu lukrieren. Wir dürfen verraten: Ja! Tanner, Doskozil und Co. schafften sogar 2000 Euro für die Florianis. Hochachtung!
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