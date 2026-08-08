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1,6 Mio. Euro vom Land

Mentorinnen unterstützen Einstieg in Kita und Co.

Kärnten
08.08.2026 16:00
Der Berufsalltag von Kindergärtnern ist kein Zuckerschlecken. In Tirol beraten Mentoren.
Der Berufsalltag von Kindergärtnern ist kein Zuckerschlecken. In Tirol beraten Mentoren.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Seit dem Vorjahr läuft ein Mentorenprogramm für junge Elementarpädagogen, denn der Beruf ist bei weitem nicht so einfach, wie es sich einige Menschen vorstellen. Das Land Tirol nimmt dafür 1,6 Millionen Euro in die Hand – für Qualität in der Betreuung.

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Autonomiephase, besondere Erwartungen der Eltern und Meinungen, die oft größer sind als das Kind selbst – der Beruf als Elementarpädagoge ist anspruchsvoll. Vor allem der Einstieg in den Berufsalltag stellt viele vor Herausforderungen. Denn zwischen Theorie und Praxis liegen oft Welten. In Tirol unterstützt deshalb seit einem Jahr ein Mentoringprogramm Berufseinsteiger in der Elementarpädagogik.

PH Tirol unterstützt fachlich
Gemeinsam mit mehreren Bildungsanstalten für Elementarpädagogik hat die Pädagogische Hochschule dafür ein eigenes Konzept entwickelt. Das Land stellt für das Fort- und Weiterbildungsprogramm bis 2027 insgesamt rund 1,6 Millionen Euro bereit. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualität in unseren Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, dass dieses Angebot genau dort unterstützt, wo junge Pädagoginnen und Pädagogen Hilfe brauchen“, betont Bildungslandesrätin Cornelia Hagele.

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Erstmals seien die Kompetenzen und Ressourcen aller wichtigen Akteure der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Elementarpädagogik in Tirol fachlich und organisatorisch gebündelt worden. Von Oktober 2025 bis Juni 2026 nahmen knapp 30 Berufseinsteiger an dem Projekt teil. Begleitet wurden sie in Gruppen von jeweils zwei oder drei Mentoren. Zum Programm gehören virtuelle Treffen und Präsenzveranstaltungen zu Themen wie Selbstfürsorge, dem Umgang mit Belastungen im Berufsalltag, der Zusammenarbeit mit Eltern sowie bestehenden Unterstützungsprojekten.

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