Mentorinnen unterstützen Einstieg in Kita und Co.

Erstmals seien die Kompetenzen und Ressourcen aller wichtigen Akteure der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Elementarpädagogik in Tirol fachlich und organisatorisch gebündelt worden. Von Oktober 2025 bis Juni 2026 nahmen knapp 30 Berufseinsteiger an dem Projekt teil. Begleitet wurden sie in Gruppen von jeweils zwei oder drei Mentoren. Zum Programm gehören virtuelle Treffen und Präsenzveranstaltungen zu Themen wie Selbstfürsorge, dem Umgang mit Belastungen im Berufsalltag, der Zusammenarbeit mit Eltern sowie bestehenden Unterstützungsprojekten.