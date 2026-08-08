Mehr Geld für Kastration von Streunerkatzen

Der enorme Zuspruch zeigt, dass dieses Projekt wirkt und dringend gebraucht wird“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner. Es ist erst August und das Kontingent des Kärntner Streunerkatzen-Kastrationsprojekts für 2026 ist bereits ausgeschöpft: 1333 Samtpfoten sind nicht mehr zeugungs- oder gebärfähig. Für weitere Kastrationen, die ja in Österreich zumindest bei Freigänger-Katzen gesetzlich verpflichtend ist, würde nun das Geld fehlen, und das, obwohl die Mittel bereits im Vorjahr erhöht wurden.