Mehr Geld für Kastration von Streunerkatzen

Freigänger-Katzen müssen in Österreich kastriert werden. Für Streuner, die sich willkürlich vermehren, gibt es Unterstützung von Land, Gemeindebund und Tierärztekammer.
Der enorme Zuspruch zeigt, dass dieses Projekt wirkt und dringend gebraucht wird“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner. Es ist erst August und das Kontingent des Kärntner Streunerkatzen-Kastrationsprojekts für 2026 ist bereits ausgeschöpft: 1333 Samtpfoten sind nicht mehr zeugungs- oder gebärfähig. Für weitere Kastrationen, die ja in Österreich zumindest bei Freigänger-Katzen gesetzlich verpflichtend ist, würde nun das Geld fehlen, und das, obwohl die Mittel bereits im Vorjahr erhöht wurden.
Wenige unversorgte Jungtiere auf heimischen Straßen
Deswegen gibt’s vom Land nun erneut einen Zuschuss: 200 weitere Kastrationen werden finanziert. „Jede kastrierte Katze verhindert weiteres Tierleid. Weniger unversorgte Jungtiere, weniger kranke und verletzte Tiere sowie eine geringere Ausbreitung von Krankheiten bedeuten einen Gewinn für den Tierschutz und letztlich auch für Gemeinden“, betont Prettner.
83 Kärntner Kommunen sind bereits freiwillig Teil des Projekts von Land , Gemeindebund und Tierärztekammer. Wer als Privatperson eine Katze melden möchte, wendet sich an die jeweilige Gemeinde. Die kümmert sich dann wiederum um Förderungen, Finanzierung, tierärztliche Versorgung und die Chip-Kennzeichnung des Tieres.
Seit Start des Projekts im Jahr 2018 wurden die Mittel immer wieder erhöht, bis heute sogar verdreifacht. Gleichzeitig läuft ein eigenes Kastrationsprojektprojekt für jene Tiere, die bei landwirtschaftlichen Betrieben leben.
Das sich das lohnt, zeigen nicht nur die Nachfragen der Kommunen, sondern auch Rückmeldungen aus dem Tierschutz, dass weniger Kätzchen abgegeben werden.
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