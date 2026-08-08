Villacherin stürzte mit ihrem Sitz-E-Scooter

Mit ihrem sitzbaren E-Scooter war Samstag eine Pensionistin in Villach unterwegs. Dabei kam sie zu Sturz und beschädigte ein Auto. Der folgende Alkomatentest ergab eine Überraschung.
Die 62-Jährige war Samstag mit ihrem sitzbaren E-Scooter zur Mittagszeit in Villach unterwegs. Dabei kam die Frau selbst verschuldet zu Sturz. Dabei beschädigte sie ein Auto, das dort geparkt war.
Die herbeigerufenen Einsatzkräfte führten bei der 62-Jährigen einen Alkomatentest durch. Dieser verlief positiv. Bei dem Sturz wurde die Frau verletzt. Sie wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.
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