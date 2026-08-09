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Erster Auftritt

Guimaraes ist da! Arsenal zeigt 87-Mio.-Neuzugang

Premier League
09.08.2026 16:04
Bruno Guimaraes trägt das Arsneal-Leiberl.
Bruno Guimaraes trägt das Arsneal-Leiberl.(Bild: AFP/APA/CARLOS JASSO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist er da! Bruno Guimaraes trug am Sonntagnachmittag erstmals das Arsenal-Trikot. Im Rahmen des internationalen Freundschaftsspiels gegen Borussia Dortmund präsentierten die „Gunners“ den 87-Millionen-Neuzugang seinen Fans.

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Hellblaue, weit geschnittene Jeans, weiße Turnschuhe und oben das Arsenal-Trikot – so lief Bruno Guimaraes am Sonntag ein. Unter tosenden Applaus der Fans im vollen Arsenal-Stadion ließ sich der Star-Neuzugang von Newcastle United feiern, applaudierte seinerseits artig zurück und ließ sich von den Massen feiern.

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„Ich werde immer ein Krieger sein und für Arsenal bis zum Umfallen kämpfen“, sagte der 28-jährige Mittelfedspieler aus Brasilien. Den Fans gefiel‘s.

Guimaraes, bis vor Kurzem Kapitän bei Newcastle United, unterschrieb beim englischen Meister, dem Team von Trainer Mikel Arteta, einen Vierjahresvertrag.

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