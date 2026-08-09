Guimaraes ist da! Arsenal zeigt 87-Mio.-Neuzugang

Hellblaue, weit geschnittene Jeans, weiße Turnschuhe und oben das Arsenal-Trikot – so lief Bruno Guimaraes am Sonntag ein. Unter tosenden Applaus der Fans im vollen Arsenal-Stadion ließ sich der Star-Neuzugang von Newcastle United feiern, applaudierte seinerseits artig zurück und ließ sich von den Massen feiern.