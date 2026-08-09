Guimaraes ist da! Arsenal zeigt 87-Mio.-Neuzugang

Jetzt ist er da! Bruno Guimaraes trug am Sonntagnachmittag erstmals das Arsenal-Trikot. Im Rahmen des internationalen Freundschaftsspiels gegen Borussia Dortmund präsentierten die „Gunners“ den 87-Millionen-Neuzugang seinen Fans.
Hellblaue, weit geschnittene Jeans, weiße Turnschuhe und oben das Arsenal-Trikot – so lief Bruno Guimaraes am Sonntag ein. Unter tosenden Applaus der Fans im vollen Arsenal-Stadion ließ sich der Star-Neuzugang von Newcastle United feiern, applaudierte seinerseits artig zurück und ließ sich von den Massen feiern.
„Ich werde immer ein Krieger sein und für Arsenal bis zum Umfallen kämpfen“, sagte der 28-jährige Mittelfedspieler aus Brasilien. Den Fans gefiel‘s.
Guimaraes, bis vor Kurzem Kapitän bei Newcastle United, unterschrieb beim englischen Meister, dem Team von Trainer Mikel Arteta, einen Vierjahresvertrag.
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