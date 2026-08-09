Bringt Naturschauspiel: Sommer dreht nochmal auf

Möglichst dunkler Beobachtungsort verspricht bessere Sicht

Für eine besonders gute Sicht auf die Sternschnuppen empfiehlt Naturfreunde-Meteorologe Arno Studeregger-Renner: „Je weniger Lichtverschmutzung vorhanden ist, desto mehr Sterne und Sternschnuppen werden sichtbar.“ Optimal seien die Bedingungen oft in den Bergen, unter anderem wegen der freien Sicht. Die Höhe ist dabei nicht entscheidend. In Städten gibt es in größeren Parks oder am Stadtrand die besten Chancen, Sternschnuppen zu sehen.