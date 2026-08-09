Bringt Naturschauspiel: Sommer dreht nochmal auf

Die kommende Woche bringt vor allem eines: Hitze. Der lange erhoffte Regen lässt großteils weiter auf sich warten. Zur Wochenmitte erwarten uns dafür gleich zwei Naturschauspiele – Am Mittwoch, 12. August, ist eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Kurz darauf sollen zahlreiche Sternschnuppen über den Himmel ziehen.
Das Wetter wird auch kommende Woche wieder sommerlich heiß, allerdings ein bisschen weniger extrem als zuletzt. Zum Wochenstart am Montag können ein paar gewittrige Regenschauer durchziehen, flächendeckender Niederschlag bleibt allerdings weiter aus. Die Höchstwerte erreichen bis zu 37 Grad.
34 Grad am Dienstag
Der Dienstag wird mit bis zu 34 Grad ebenfalls heiß und sonnig. Jedoch bilden sich vor allem im Bergland und auf der Alpensüdseite schon früh erste Quellwolken und mit diesen steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern an. Weiter im Norden und Osten bleibt es dagegen meist sonnig und trocken.
Die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:
12. August bringt Spektakel am Himmel
Am Mittwoch wird es großteils strahlend sonnig. Am Abend erwarten uns zudem gleich zwei Phänomene am Himmel. Abends ist in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, wenige Stunden später erreichen die Perseiden ihr Maximum. Diese können zwischen 23 Uhr und der Morgendämmerung am besten beobachtet werden.
Möglichst dunkler Beobachtungsort verspricht bessere Sicht
Für eine besonders gute Sicht auf die Sternschnuppen empfiehlt Naturfreunde-Meteorologe Arno Studeregger-Renner: „Je weniger Lichtverschmutzung vorhanden ist, desto mehr Sterne und Sternschnuppen werden sichtbar.“ Optimal seien die Bedingungen oft in den Bergen, unter anderem wegen der freien Sicht. Die Höhe ist dabei nicht entscheidend. In Städten gibt es in größeren Parks oder am Stadtrand die besten Chancen, Sternschnuppen zu sehen.
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