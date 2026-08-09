Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Perseiden am Mittwoch

Bringt Naturschauspiel: Sommer dreht nochmal auf

Wetter
09.08.2026 17:00
Am Mittwoch erwartet uns ein Perseidenschauer.
Am Mittwoch erwartet uns ein Perseidenschauer.(Bild: Paten der Nacht)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die kommende Woche bringt vor allem eines: Hitze. Der lange erhoffte Regen lässt großteils weiter auf sich warten. Zur Wochenmitte erwarten uns dafür gleich zwei Naturschauspiele – Am Mittwoch, 12. August, ist eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Kurz darauf sollen zahlreiche Sternschnuppen über den Himmel ziehen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Wetter wird auch kommende Woche wieder sommerlich heiß, allerdings ein bisschen weniger extrem als zuletzt. Zum Wochenstart am Montag können ein paar gewittrige Regenschauer durchziehen, flächendeckender Niederschlag bleibt allerdings weiter aus. Die Höchstwerte erreichen bis zu 37 Grad.

34 Grad am Dienstag
Der Dienstag wird mit bis zu 34 Grad ebenfalls heiß und sonnig. Jedoch bilden sich vor allem im Bergland und auf der Alpensüdseite schon früh erste Quellwolken und mit diesen steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern an. Weiter im Norden und Osten bleibt es dagegen meist sonnig und trocken.

Die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:

12. August bringt Spektakel am Himmel
Am Mittwoch wird es großteils strahlend sonnig. Am Abend erwarten uns zudem gleich zwei Phänomene am Himmel. Abends ist in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, wenige Stunden später erreichen die Perseiden ihr Maximum. Diese können zwischen 23 Uhr und der Morgendämmerung am besten beobachtet werden.

Lesen Sie auch:
Sternschnuppe am Nachthimmel über Großmugl in Niederösterreich (Archivbild)
Tipps für 12. August
Bedingungen für Perseiden-Beobachtung „günstig“
05.08.2026
Angebote am 12. August
Wie Sie die Sonnenfinsternis gut beobachten können
04.08.2026

Möglichst dunkler Beobachtungsort verspricht bessere Sicht
Für eine besonders gute Sicht auf die Sternschnuppen empfiehlt Naturfreunde-Meteorologe Arno Studeregger-Renner: „Je weniger Lichtverschmutzung vorhanden ist, desto mehr Sterne und Sternschnuppen werden sichtbar.“ Optimal seien die Bedingungen oft in den Bergen, unter anderem wegen der freien Sicht. Die Höhe ist dabei nicht entscheidend. In Städten gibt es in größeren Parks oder am Stadtrand die besten Chancen, Sternschnuppen zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
09.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
135.199 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
115.823 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Kärnten
Richter aus Zug geworfen: „Kein Anspruch auf Sitz“
104.952 mal gelesen
Krone Plus Logo
Frei oder nicht? Durch das flexible Reservierungssystem der ÖBB bleibt Unsicherheit, wo sich ...
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1346 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1000 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Wetter
Bis zu 37 Grad
Wieder wenig Regen: So wird die Wetter-Woche!
Weiter keine Abkühlung
Bis zu 34 Grad: Temperaturen ziehen wieder an
Weiter keine Erholung
Im Osten: Kommende Woche nie unter 30 Grad
Unwetter-Schäden
Muren in Gastein: „Mit blauem Auge davongekommen“
Temperaturen steigen
Nach kurzer Verschnaufpause wieder bis zu 32 Grad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf