Berichte über schwere Infektion bei Österreicherin

Der rot-weiß-rote Spitzendiplomat Peter Launsky-Tieffenthal sagte jüngst in einem APA-Interview, dass sich Österreich mit regionalen Partnern und Ländern, die ebenfalls Geiseln an Ort und Stelle haben, darum bemüht, die 75-Jährige nach Hause zu bringen. Aufgrund von vorliegenden Informationen ging Launsky-Tieffenthal davon aus, dass sich der Gesundheitszustand von Gretzmacher verbessert habe. Im Mai gab es Berichte über eine schwere Infektion. Von den blutigen Auseinandersetzungen des vergangenen Wochenendes zwischen Dschihadisten und Regierungstruppen im Niger und Mali sei die Österreicherin nicht betroffen gewesen, hieß es auf Anfrage aus dem Außenministerium.