Worauf freuen Sie sich nach der Hitzewelle?

In den sozialen Medien werden bereits die ersten Pläne für die Zeit nach dem großen Schwitzen geschmiedet. Die Wunschliste ist dabei oft erstaunlich einfach: stundenlange Wanderungen mit dem Hund oder endlich wieder die Wohnung durchlüften können. Auch Alltagspflichten wie das gründliche Putzen und Aufräumen der eigenen vier Wände machen bei angenehmen Temperaturen wieder mehr Freude.