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Worauf freuen Sie sich nach der Hitzewelle?

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06.08.2026 09:09
Nach endlos heißen Tagen sehnen sich viele Menschen in Österreich nach Abkühlung.
Nach endlos heißen Tagen sehnen sich viele Menschen in Österreich nach Abkühlung.(Bild: stokkete - stock.adobe.com)
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Die anhaltende Hitzewelle verlangt der Bevölkerung derzeit alles ab: Tropische Nächte und drückende Schwüle bestimmen den Alltag. Doch auch wenn die Temperaturen den Kreislauf belasten und die Nächte zu kurz werden lassen, versuchen viele, das Positive nicht aus den Augen zu verlieren. Worauf freuen Sie sich nach der Hitzewelle?

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In den sozialen Medien werden bereits die ersten Pläne für die Zeit nach dem großen Schwitzen geschmiedet. Die Wunschliste ist dabei oft erstaunlich einfach: stundenlange Wanderungen mit dem Hund oder endlich wieder die Wohnung durchlüften können. Auch Alltagspflichten wie das gründliche Putzen und Aufräumen der eigenen vier Wände machen bei angenehmen Temperaturen wieder mehr Freude.

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Wie versuchen Sie bei diesem Wetter positiv zu bleiben? Welche einfachen Dinge oder gewohnten Alltagsaktivitäten vermissen Sie derzeit am meisten? Und worauf freuen Sie sich, sobald das Wetter wieder abkühlt?

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Meinungen und freuen uns auf Ihre Kommentare! 

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