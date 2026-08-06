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Nur noch Skandale: Was ist los beim ORF?

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06.08.2026 15:30
Das öffentliche Bild vom ORF hat schwere Zeiten hinter sich.
Das öffentliche Bild vom ORF hat schwere Zeiten hinter sich.(Bild: APA/EVA MANHART)
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Von Community

Der ORF kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Nach einer Reihe von Affären, internen Konflikten und öffentlichen Auseinandersetzungen steht der öffentlich-rechtliche Sender zunehmend in der Kritik. Viele fragen sich, ob es sich um bedauerliche Einzelfälle handelt oder ob tiefere strukturelle Probleme hinter den jüngsten Entwicklungen stecken. Was denken Sie ist die Wurzel des Problems?

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Für besonders große Schlagzeilen sorgte der Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin. Es folgten heftige Debatten über die interne Aufarbeitung, Compliance und die Unternehmenskultur. Zusätzlich geriet der ORF durch die aktuelle Abhöraffäre unter Druck, bei der heimlich angefertigte Tonaufnahmen und deren Verwendung für Ermittlungen und öffentliche Diskussionen sorgen. Begleitet wird all das von Streitigkeiten im Stiftungsrat, Diskussionen über hohe Managergehälter und Abfertigungen sowie Vorwürfen eines toxischen Arbeitsklimas und interner Machtkämpfe.

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Kritiker sehen darin ein Zeichen dafür, dass im ORF grundlegende Reformen notwendig sind. Sie fordern mehr Transparenz, eine stärkere Kontrolle der Führungsebene und einen kulturellen Neuanfang. Andere betonen hingegen, dass die Skandale nicht die tägliche journalistische Arbeit der tausenden Mitarbeiter überschatten dürften und die laufenden Untersuchungen sowie personellen Konsequenzen zeigen würden, dass Missstände aufgearbeitet werden.

Steckt der ORF in einer Vertrauenskrise?
Während manche den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer tiefen Führungskrise sehen, halten andere die aktuelle Berichterstattung für überzogen und glauben, dass der ORF gestärkt aus den Turbulenzen hervorgehen kann. Die Debatte zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an Österreichs größtes Medienunternehmen sind.

Was ist Ihrer Meinung nach los beim ORF? Handelt es sich um eine außergewöhnliche Häufung von Affären oder zeigen die Ereignisse, dass der Sender dringend Reformen braucht? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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