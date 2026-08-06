Nur noch Skandale: Was ist los beim ORF?

Für besonders große Schlagzeilen sorgte der Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin. Es folgten heftige Debatten über die interne Aufarbeitung, Compliance und die Unternehmenskultur. Zusätzlich geriet der ORF durch die aktuelle Abhöraffäre unter Druck, bei der heimlich angefertigte Tonaufnahmen und deren Verwendung für Ermittlungen und öffentliche Diskussionen sorgen. Begleitet wird all das von Streitigkeiten im Stiftungsrat, Diskussionen über hohe Managergehälter und Abfertigungen sowie Vorwürfen eines toxischen Arbeitsklimas und interner Machtkämpfe.