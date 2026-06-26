Brooks Nader: Diese sexy Kurven sind doch zu haben

Sexy – und doch noch Single? Brooks Nader verdreht derzeit ihren Fans gehörig den Kopf – und diese dürfen jetzt sogar wieder hoffen. Denn die „Baywatch“-Beauty soll trotz heißer Liebes-Gerüchte noch zu haben sein!
Erst dieser Tage sorgte Brooks Nader bei ihren Fans beim Dreh der neuen „Baywatch“-Serie wieder für Schnappatmung. Im roten Badeanzug präsentierte die 29-Jährige ihre Hammer-Kurven, warf ihre blonde Mähne verführerisch über die Schulter und stapfte mit schwingenden Hüften über den Sandstrand.
Erst am Ende der langen Beine dann die Überraschung: Die Zehen der Beauty steckten in dicken Ugg-Boots! Aber selbst dieser Stilbruch konnte den Hot-Faktor von Nader kaum trüben.
Liebes-Gerüchte dementiert
Umso mehr dürfte die Fans die neueste Nachricht zum Beziehungsstatus von Brooks Nader freuen. Denn erst vor einigen Wochen wurde über eine heiße Romanze zwischen der neuen „Baywatch“-Pam und Hollywood-Superstar Taron Egerton getuschelt. Fotos von leidenschaftlichen Küssen beim Date heizten die Gerüchteküche weiter an.
Doch jetzt die Überraschung! Wie das „People“-Magazin berichtete, sind diese Wow-Kurven noch zu haben. „Brooks ist aktuell so was von Single“, plauderte ein Insider aus. „Sie hatte Dates und jede Menge Spaß dabei, aber ihr Fokus liegt derzeit auf ,Baywatch‘.“
Auch Nader bestätigte kurz zuvor „TMZ“, dass der Flirt zwischen ihr und Egerton nie etwas Ernstes gewesen sei: „Ich bin Single und habe Spaß, wie immer.“
Für eine Beziehung habe Nader derzeit einfach nicht den Kopf frei, unterstrich der Insider nun. „Brooks filmt gerade sowohl ,Baywatch‘ als auch ,Love Thy Naders‘ in Los Angeles. Ihr Lebensmittelpunkt ist derzeit die Arbeit.“
Datete griechischen Prinzen!
Brooks Nader startete ihre Karriere als Model der „Sports Illustrated Swimsuit Issue“ und sorgte nach ihrer Scheidung von Werbefachmann Billy Haire mit einer Affäre mit „Dancing With The Stars“-Tanzpartner Gleb Savchenko für Schlagzeilen.
Neben dem Profitänzer soll Nader in den letzten Jahren unter anderem mit Tom Brady, Griechenlands Prinz Konstantinos-Alexios oder Tennis-Ass Jannik Sinner ausgegangen sein.
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