Dementer Mann (73) in Wolfsberg abgängig

Ein stark dementer 73-Jähriger ist seit Freitagabend im Pflegeheim in Wolfsberg abgängig. Der Mann dürfte zu Fuß in Richtung Saualpe unterwegs sein. Die Polizei bittet um Hinweise!
Der 73 Jahre alte Mann ist stark dement und kann sich unglücklicherweise auch nicht mehr artikulieren. Er ist auffallend groß (197 cm), korpulent, hat weiße Haare und trägt ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Hose.
Vermutlich ist er Freitag gegen 18.30 Uhr vom Pflegeheim in Wolfsber aus zu Fuß in Richtung Saualpe spaziert und findet sich nicht mehr zurecht.
Die Bevölkerung wird ersucht, Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei Wolfsberg unter der Telefonnummer 059133 2160 zu melden.
Wie Samstagmittag bekannt wurde, wurde der Mann – zum Glück nur leicht verletzt – gefunden.
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