Dumper überschlug sich und stürzte 30 Meter ab

Kurz bevor am Freitag der Dumper auf einer Baustelle bei einem Hotel in Haus im Ennstal 30 Meter abstürzte, konnte der betrunkene Lenker noch aus der Fahrerkabine abspringen.
Bei einem Hotel in Haus im Ennstal führte am Freitag ein 26-Jähriger mit Hilfe eines Dumpers Materialtransporte durch. Er transportierte Schotter und Erdmaterial von einem Lagerplatz zur Baustelle – obwohl er betrunken war!
Kurz vor 14 Uhr – nachdem er bereits mehrere Stunden mit dieser Arbeit beschäftigt gewesen war – kam er plötzlich mit dem rechten Hinterreifen von der Forststraße ab. Gerade noch rechtzeitig konnte der Mann aus der Fahrerkabine abspringen – dann überschlug sich der Dumper und kam erst rund 30 Meter unterhalb der Forststraße auf einem Parkplatz zum Stillstand!
Der Betrunkene wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, der Führerschein wurde ihm von der Polizei abgenommen.
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