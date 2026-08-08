Dumper überschlug sich und stürzte 30 Meter ab

Kurz vor 14 Uhr – nachdem er bereits mehrere Stunden mit dieser Arbeit beschäftigt gewesen war – kam er plötzlich mit dem rechten Hinterreifen von der Forststraße ab. Gerade noch rechtzeitig konnte der Mann aus der Fahrerkabine abspringen – dann überschlug sich der Dumper und kam erst rund 30 Meter unterhalb der Forststraße auf einem Parkplatz zum Stillstand!