Wer auf die Fortsetzung der Salzburg-Partie pochte

Das erlebt man auch nicht alle Tage! Wegen enormer Regenfälle wurde die Partie in der Europa League-Qualifikation zwischen Red Bull Salzburg und Pafos FC nach 15 Minuten und 13 Sekunden unterbrochen. Dem Wiederanpfiff um 21.12 Uhr ging eine fast zweistündige Pause voraus. In dieser versuchte Stadionsprecher Didi Ziesel, die Zuschauer mit kleinen Spielchen bei Laune zu halten.