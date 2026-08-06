Offener Brief der Ärzte an die Landesregierung

Zahlreiche Verbesserungsvorschläge

Die Ärztekammer appelliert daher an die Landesregierung, dass die Versorgung als gesundheitspolitische Priorität zu behandeln und die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen sicherzustellen seien. Auch eine langfristige Lösung zur Stabilisierung der Versorgungseinheit und bessere Rahmenbedingungen für die medizinischen Spitzenkräfte und das Halten des professionellen Teams sind eine Forderung.