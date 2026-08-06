Bregenzer Festspiele feiern Rekord zur Halbzeit

Publikumsmagnet „La traviata“ am See

Seit dem 22. Juli präsentieren die Festspiele mit Giuseppe Verdis „La traviata“ ihre neue Produktion auf der Seebühne. Das Interesse war von Anfang an enorm, bereits vor Ostern waren sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Inklusive der Vorstellung am Freitag wird die Oper an 14 Abenden 104.595 Besucher erreicht haben, was einer Auslastung von 100 Prozent entspricht und ein historischer einmaliger Rekord ist. Bis zum Saisonende am 23. August stehen noch 14 weitere Vorstellungen auf dem Programm.