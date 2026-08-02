„Singalong“: Die pure Freude am Singen

„O sole mio“ zum Auftakt

Eröffnet wurde das „Singalong“ (voralbergerisch für „Singen lassen“) mit dem Gassenhauer „O sole mio“. Das sei ein Dankeschön an die Sonne, ohne die es die Bregenzer Festspiele nicht gäbe, erklärte Moore. Anschließend stürzten sich die Sängerinnen und Sänger auf Gesangstücke aus Seebühnen-Produktionen der vergangenen Jahrzehnte: auf den „Jägerchor“ aus dem „Freischütz“ (2024/25), „Nessun dorma“ aus „Turandot“ (2015/16), den „Ambosschor“ aus dem „Troubadour“ (2005/06) und „Va, pensiero“ aus „Nabucco“ (1993/94). Nicht fehlen durften natürlich „Toréador“ aus „Carmen“ (2017/18 bzw. 1991/92) und die aktuelle Produktion „La traviata“ mit „Brindisi“. Zum Abschluss gab es dann ein „Happy Birthday“ für die Bregenzer Festspiele.