Der Aufstieg des Attila Dogudan

Es war ein sehr kleines Lokal in der Wiener Innenstadt, man saß wie in einem Pariser Bistro, Rücken an Rücken. Der junge Gastronom Attila Dogudan hatte schnell in unmittelbarer Nähe zur elterlichen Kervansaray den Geschmack der Kundschaft getroffen, eifrig wieselte er durch das enge Lokal. Essen gut, Stimmung gut, immer mehr prominente Gäste, mit denen er sich blendend verstand. Vor allem mit Niki Lauda, der ihn in der Formel I Szene bekannt machte.