US-Angriff soll bereits Milliarden verbrennen

Dies gelte sowohl für die Golfstaaten als auch für die US-Armee selbst und „den Bedarf der Ukraine“, erläuterte er. Es sei „ganz klar“, dass es nach dem Iran-Krieg „für uns in Europa noch dringlicher geworden ist, die Produktion von Luftabwehr- und Raketenabwehrsystemen hochzufahren“, betonte Kubilius. Europa stehe einer „riesigen Herausforderung“ gegenüber, wenn es um die Entwicklung der Luftabwehr gehe, fügte er hinzu.