Why UNO Cards Set Off Alarms at Airportscanner

The Spira family from Klosterneuburg was quite surprised when all three of their suitcases set off the alarm in the so-called CT scanner and were diverted to the inspection conveyor belt. Three times, the machine had identified objects using 3D scanning that it couldn’t recognize and therefore sent them for a security check: once a set of UNO cards, once a set of “Doppeldeutsch” Schnaps cards, and once the party game “Hitster.”