In Vienna-Schwechat
Why UNO Cards Set Off Alarms at Airportscanner
Since early July, state-of-the-art detectors have been in use at Vienna-Schwechat Airport to speed up the screening process. This has led to some bizarre incidents at security checkpoints, especially involving playing cards or even bananas. Krone+ explains.
The Spira family from Klosterneuburg was quite surprised when all three of their suitcases set off the alarm in the so-called CT scanner and were diverted to the inspection conveyor belt. Three times, the machine had identified objects using 3D scanning that it couldn’t recognize and therefore sent them for a security check: once a set of UNO cards, once a set of “Doppeldeutsch” Schnaps cards, and once the party game “Hitster.”
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