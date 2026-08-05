Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Blogger

Perez Hilton nach TikTok-Livestream im Krankenhaus

Society International
05.08.2026 10:15
Der Promi-Blogger Perez Hilton wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht, nachdem ...
Der Promi-Blogger Perez Hilton wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht, nachdem er in einem TikTok-Livestream Aufnahmen von sich selbst gezeigt hatte, die auf Selbstverletzung hindeuteten.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Sorge um den bekannten US-Promi-Blogger Perez Hilton (48). Der Internet-Star ist nach einem verstörenden TikTok-Livestream in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigte das Büro des Miami-Dade Sheriffs gegenüber dem US-Magazin „People“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Angaben der Behörden gingen zahlreiche Notrufe von Zuschauern ein, die den Livestream verfolgt hatten und sich um Hilton sorgten. Einsatzkräfte rückten daraufhin zu seinem Wohnhaus in Florida aus. Vor Ort trafen sie den Blogger allein an.

Polizei und Krisenteam greifen ein
Die Beamten setzten nach eigenen Angaben auf Deeskalation und Krisenintervention. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde Perez Hilton zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zusätzlich waren speziell geschulte Krisenhelfer und Fachkräfte für psychische Gesundheit im Einsatz, um auch seine Familie zu unterstützen.

Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Auch Hilton selbst oder sein Management äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Perez Hilton gilt als Pionier des modernen Online-Klatsches und als eine der schillerndsten ...
Perez Hilton gilt als Pionier des modernen Online-Klatsches und als eine der schillerndsten Figuren der US-Medienlandschaft.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schwierige Monate für den Blogger
Für Perez Hilton ist es bereits das zweite gesundheitliche Drama innerhalb weniger Monate. Im März musste der Blogger wegen einer schweren Blutvergiftung ins Krankenhaus. Nur wenige Wochen später wurde erneut ein Krankenhausaufenthalt notwendig – diesmal wegen eines Blutgerinnsels im rechten Bein. Nach einer Operation und einer längeren Erholungsphase hatte er seinen Fans im April mitgeteilt, wieder auf den Beinen zu sein.

Die Ereignisse der vergangenen Tage sorgen nun erneut für große Anteilnahme unter seinen Anhängern. Viele Fans hoffen in den sozialen Netzwerken, dass sich der Blogger schnell erholt und die Unterstützung erhält, die er jetzt benötigt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.08.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
157.191 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
146.853 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
109.336 mal gelesen
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2923 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1505 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Society International
Sorge um Blogger
Perez Hilton nach TikTok-Livestream im Krankenhaus
18 Karat & Diamanten
Hadid und Cooper: Das sind doch Eheringe, oder?
„Na, dann Prost!“
Emily Ratajkowskis nacktes Urlaubsvergnügen
Liebes-Schock für Ex
Kidman datet wieder: Urban am Boden zerstört
Silbereisen ist 45
Beatrice Egli schickt süße Schuhbotschaft an Flori
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf