Perez Hilton nach TikTok-Livestream im Krankenhaus

Schwierige Monate für den Blogger

Für Perez Hilton ist es bereits das zweite gesundheitliche Drama innerhalb weniger Monate. Im März musste der Blogger wegen einer schweren Blutvergiftung ins Krankenhaus. Nur wenige Wochen später wurde erneut ein Krankenhausaufenthalt notwendig – diesmal wegen eines Blutgerinnsels im rechten Bein. Nach einer Operation und einer längeren Erholungsphase hatte er seinen Fans im April mitgeteilt, wieder auf den Beinen zu sein.