Perez Hilton nach TikTok-Livestream im Krankenhaus

Große Sorge um den bekannten US-Promi-Blogger Perez Hilton (48). Der Internet-Star ist nach einem verstörenden TikTok-Livestream in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigte das Büro des Miami-Dade Sheriffs gegenüber dem US-Magazin „People“.
Nach Angaben der Behörden gingen zahlreiche Notrufe von Zuschauern ein, die den Livestream verfolgt hatten und sich um Hilton sorgten. Einsatzkräfte rückten daraufhin zu seinem Wohnhaus in Florida aus. Vor Ort trafen sie den Blogger allein an.
Polizei und Krisenteam greifen ein
Die Beamten setzten nach eigenen Angaben auf Deeskalation und Krisenintervention. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde Perez Hilton zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zusätzlich waren speziell geschulte Krisenhelfer und Fachkräfte für psychische Gesundheit im Einsatz, um auch seine Familie zu unterstützen.
Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Auch Hilton selbst oder sein Management äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.
Schwierige Monate für den Blogger
Für Perez Hilton ist es bereits das zweite gesundheitliche Drama innerhalb weniger Monate. Im März musste der Blogger wegen einer schweren Blutvergiftung ins Krankenhaus. Nur wenige Wochen später wurde erneut ein Krankenhausaufenthalt notwendig – diesmal wegen eines Blutgerinnsels im rechten Bein. Nach einer Operation und einer längeren Erholungsphase hatte er seinen Fans im April mitgeteilt, wieder auf den Beinen zu sein.
Die Ereignisse der vergangenen Tage sorgen nun erneut für große Anteilnahme unter seinen Anhängern. Viele Fans hoffen in den sozialen Netzwerken, dass sich der Blogger schnell erholt und die Unterstützung erhält, die er jetzt benötigt.
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