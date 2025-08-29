Vorteilswelt
2,7 Mio. Euro Schulden

Familienunternehmen aus Salzkammergut ist pleite

Oberösterreich
29.08.2025 10:00
Der Betrieb aus Altmünster am Traunsee ist insolvent.
Der Betrieb aus Altmünster am Traunsee ist insolvent.(Bild: ÖWR)

Das am Weltmarkt präsente Familienunternehmen Begalom Guss aus Altmünster (OÖ) ist insolvent. Der Zulieferbetrieb für die Autoindustrie leidete unter den Einbrüchen in der Branche und sammelte rund 2,7 Millionen Euro an Schulden an. 33 Beschäftigte sind von der Pleite betroffen.

Die Begalom Guss GmbH aus Altmünster wurde 1997 gegründet und fertigt Aluminiumgussteile für die Luftfahrtindustrie, den Motorsport sowie für die Bremstechnologie bei Schienenfahrzeugen. Zudem ist das Familienunternehmen Systemlieferant für alle möglichen Antriebsvarianten und ist am Verbrennermarkt sowie im Segment der E-Antriebe tätig.

Am Freitag wurde über das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Laut Gläubigerschutzverband KSV1870 summieren sich die Schulden auf rund 2,7 Millionen Euro, bei Aktiva von etwa 1,5 Millionen Euro.

Einbruch in Autobranche als eine Ursache
Zur Pleite geführt habe laut Unternehmensangaben einerseits der Einbruch in der Automobilbranche seit der Corona-Pandemie. Andererseits sei der Betrieb sehr energieintensiv – die Teuerung bei Energie und Lohnkosten habe sich dementsprechend negativ auf das Betriebsergebnis ausgewirkt. Und schließlich habe der Ausfall eines größeren Auftrags im Vorjahr zu Liquiditätsengpässen geführt.

„Den betroffenen Gläubigern wird ein 20%iger Sanierungsplan, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, angeboten, mit dem Ziel das Unternehmen fortzuführen“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870.

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf