Familienunternehmen aus Salzkammergut ist pleite

Einbruch in Autobranche als eine Ursache

Zur Pleite geführt habe laut Unternehmensangaben einerseits der Einbruch in der Automobilbranche seit der Corona-Pandemie. Andererseits sei der Betrieb sehr energieintensiv – die Teuerung bei Energie und Lohnkosten habe sich dementsprechend negativ auf das Betriebsergebnis ausgewirkt. Und schließlich habe der Ausfall eines größeren Auftrags im Vorjahr zu Liquiditätsengpässen geführt.