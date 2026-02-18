Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Boss ist wütend!

Springsteen: Protesttour bis vor Trumps Haustür!

Society International
18.02.2026 07:48
Bruce Springsteen kündigt auf Instagram seine große Protesttour an – Start in Minneapolis, ...
Bruce Springsteen kündigt auf Instagram seine große Protesttour an – Start in Minneapolis, Finale in Washington D.C., nur einen Steinwurf vom Machtzentrum von Donald Trump entfernt.(Bild: https://www.instagram.com/springsteenkmm)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Er ist 76. Er ist eine Legende. Und er ist wütend! Nach seinem viel beachteten Protest-Auftritt in Minneapolis kündigt US-Rocklegende Bruce Springsteen nun eine Protesttour an! Amerika stecke in „dunklen, beunruhigenden und gefährlichen Zeiten.“ Er komme mit der Kavallerie, um die Demokratie zu verteidigen, die Freiheit zu feiern und die Verfassung hochzuhalten.

0 Kommentare

Die Tournee mit der E Street Band unter dem Titel „The Land of Hopes and Dreams“ soll am 31. März in Minneaplis beginnen und in der Hauptstadt Washington D.C. enden, wie auf der Internetseite des Künstlers bekannt gegeben wurde – inklusive einer neuen Breitseite gegen US-Präsident Donald Trump.

„Möchtegern-König“ und „Schurkenregierung“
„Wir werden eure Stadt rocken zur Feier und zur Verteidigung Amerikas, der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Freiheit, unserer Verfassung und unseres heiligen amerikanischen Traums, die alle von unserem Möchtegern-König und seiner Schurkenregierung in Washington D.C. attackiert werden“, sagte Springsteen in einem zur Tourankündigung veröffentlichten Video.

Protestlied rund um Einsätze in Minneapolis
Der 76-Jährige hatte kürzlich ein Protestlied als Reaktion auf die tödlichen Schüsse auf zwei US-Bürger im Rahmen der umstrittenen Abschiebe-Razzien in Minneapolis geschrieben und es auch bei seinem Auftritt in der Stadt Ende Jänner gesungen.

Darin bezeichnet er die eingesetzten Bundesbeamten etwa als „Privatarmee von König Trump“, die „auf unseren Rechten herumtrampelt“ und singt über eine brennende Stadt „unter den Stiefeln der Besatzer“.

Lesen Sie auch:
Bruce Springsteen hat der Protestbewegung gegen Trumps ICE‑Behörde eine Hymne gegeben, vor der ...
Große Anerkennung
Fendrich „zieht Hut“ vor neuer Springsteen-Hymne
31.01.2026
Tödliche Schüsse
Bruce Springsteen verfasst Protestsong gegen Trump
28.01.2026
„Verpisst euch“
Bruce Springsteen: Protest gegen ICE und Trump
19.01.2026

Die Einsätze und Razzien sind Teil der rigorosen Abschiebe-Politik der US-Einwanderungsbehörden auf Geheiß von Trumps Regierung. Der Tod der beiden US-Bürger Alex Pretti und Renée Good löste eine große Empörungswelle im ganzen Land aus. Wochenlang wurde in Minneapolis gegen die Razzien gegen Migranten und gewaltsame Niederschlagung von Protesten protestiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.02.2026 07:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
189.115 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.507 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
112.635 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1432 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1197 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Society International
Der Boss ist wütend!
Springsteen: Protesttour bis vor Trumps Haustür!
Im Alter von 85 Jahren
Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben
Strenges Geheimrezept
75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!
Sie ist Model & Gräfin
Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur
Sexy Urlaubsgrüße
Wow! Michelle Hunziker heizt Fans im Bikini ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf