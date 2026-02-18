Springsteen: Protesttour bis vor Trumps Haustür!

Er ist 76. Er ist eine Legende. Und er ist wütend! Nach seinem viel beachteten Protest-Auftritt in Minneapolis kündigt US-Rocklegende Bruce Springsteen nun eine Protesttour an! Amerika stecke in „dunklen, beunruhigenden und gefährlichen Zeiten.“ Er komme mit der Kavallerie, um die Demokratie zu verteidigen, die Freiheit zu feiern und die Verfassung hochzuhalten.