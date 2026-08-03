Weiße Esel zieren eine neue Sonderbriefmarke

Zuchtpartner seit Mitte der 1990er-Jahre

Vorgestellt wurde die 1-Euro-Briefmarke auf Schloss Hof im Marchfeld in Niederösterreich, die anmutigen Tiere leben aber auch im Burgenland – genauer gesagt, im Bezirk Neusiedl am See. Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist seit Mitte der 1990er-Jahre wichtiger Zuchtpartner, hier kam erst vor Kurzem ein Eselfohlen auf die Welt.