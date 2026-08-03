Weiße Esel zieren eine neue Sonderbriefmarke

Sie sind selten – aber im Burgenland noch zuhause: Weiße Barockesel. Weltweit gibt es nur 400 Tiere.
Beinahe wäre er für immer verschwunden: Der Österreichisch-Ungarische Weiße Barockesel, einst als edles Statussymbol der Habsburger verehrt, zählen heute zu den seltensten Nutztierrassen Europas. Um auf seinen Schutz aufmerksam zu machen, ziert der elegante Vierbeiner mit seinen auffälligen blauen Augen nun die neue Sonderbriefmarke der Post.
Zuchtpartner seit Mitte der 1990er-Jahre
Vorgestellt wurde die 1-Euro-Briefmarke auf Schloss Hof im Marchfeld in Niederösterreich, die anmutigen Tiere leben aber auch im Burgenland – genauer gesagt, im Bezirk Neusiedl am See. Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist seit Mitte der 1990er-Jahre wichtiger Zuchtpartner, hier kam erst vor Kurzem ein Eselfohlen auf die Welt.
Weiße Esel auch in Pamhagen und Frauenkirchen
In der Vila Vita Pannonia in Pamhagen und der St.-Martins-Therme in Frauenkirchen gibt es ebenfalls Weiße Esel zu bestaunen. Übrigens: Die von Kirsten Lubach gestaltete Briefmarke zeigt eine Stute mit ihrem Fohlen und erscheint in einer Auflage von 250.000 Stück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.