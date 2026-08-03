Brüderchen Prinz Louis muss noch Handstand üben

Prinz William gibt zu: „Wir sind peinliche Eltern“

Prinz William beim Besuch der Spiele mit seiner Familie ebenfalls für einen Lacher gesorgt. Als die Royals gefragt wurden, ob sie ihre Eltern gern auf einem Tandem im Velodrom sehen würden, antwortete Prinz George ohne Zögern mit einem klaren „Nein!“.