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Brüderchen Prinz Louis muss noch Handstand üben

Royals
03.08.2026 10:31
Prinz Louis unterhielt sich bei den „Commonwealth Games“ in Glasgow sichtlich gut. Im Bild ...
Prinz Louis unterhielt sich bei den „Commonwealth Games“ in Glasgow sichtlich gut. Im Bild probiert er gerade eine Kappe auf, die ihm dort geschenkt wurde.(Bild: AP/Andrew Milligan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spaß bei den Spielen: Der britische Prinz William (44) und seine Frau Kate (44) haben mit ihren Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) das Sportereignis „Commonwealth Games“ in Glasgow besucht. Besonders der jüngste sorgte dort für niedliche Bilder und eine Enthüllung. 

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Bei einem Gespräch am Rande der Spiele kamen laut der Nachrichtenagentur PA auch die sportlichen Ambitionen des jüngsten Sohns des britischen Thronfolgers, Prinz Louis, zur Sprache. „Louis, du perfektionierst deinen Handstand auf Teppichen, oder?“, fragte Prinzessin Kate demnach den Achtjährigen.

Naja, antwortete Prinz Louis, eine sei nicht überzeugt von seinem Talent: „Charlotte sagt, ich bin nicht besonders gut.“

Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate besuchten am ...
Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate besuchten am Wochenende die „Commonwealth Games“(Bild: AFP/MICHAEL MCGURK)

Den Angaben zufolge sah sich die Familie unter anderem ein Halbfinale in Netball und einen Bahnrad-Wettbewerb an. An den „Commonwealth Games“ nehmen alle vier Jahre Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern des Staatenbundes teil.

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Prinz William gibt zu: „Wir sind peinliche Eltern“
Prinz William beim Besuch der Spiele mit seiner Familie ebenfalls für einen Lacher gesorgt. Als die Royals gefragt wurden, ob sie ihre Eltern gern auf einem Tandem im Velodrom sehen würden, antwortete Prinz George ohne Zögern mit einem klaren „Nein!“.

Seine Eltern am Tandem? Prinz George wäre das superpeinlich!
Seine Eltern am Tandem? Prinz George wäre das superpeinlich!(Bild: AFP/MICHAEL MCGURK)

Kate musste daraufhin lachen, während William die Reaktion seines Sohnes mit Humor nahm. „Wir sind euch ohnehin schon peinlich genug“, gestand der Thronfolger. Damit machte George deutlich: Ein gemeinsamer Tandem-Auftritt seiner Eltern wäre ihm wohl mehr als unangenehm.

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