Michelle Pfeiffer nimmt Oma-Auszeit von Hollywood

Auch ihr Alter spiele bei der Entscheidung eine Rolle: „Ich habe das Bedürfnis, wie viel Zeit mir auch immer bleibt, so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Darauf konzentriere ich mich.“ Die „Ant-Man and the Wasp“-Darstellerin hatte ähnliche Gedanken bereits bei ihrem Auftritt im „SmartLess“-Podcast im Oktober geäußert. Während sie über ihre Zukunft als Schauspielerin sprach, sagte Pfeiffer, dass sie das Verlangen habe, für ihre Familie präsent zu sein: „Mir ist klar geworden, dass ich nur eine begrenzte Zeit übrig habe.“ Sie schwärmte über ihre neue Rolle als Oma: „Es ist himmlisch, es ist verrückt. Und hätte ich gewusst, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen.“