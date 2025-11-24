Michelle Pfeiffer nimmt Oma-Auszeit von Hollywood

In den letzten fünf Jahren war sie nur einmal in „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ auf der Leinwand zu sehen – bis sie plötzlich von Rollenangeboten überhäuft wurde. Vier Drehs innerhalb von 12 Monaten -damit fühlt sich Michelle Pfeiffer in ihre Hollywood-Hochzeiten Mitte der 90er Jahre zurückversetzt. Umso überraschender kommt jetzt ihre Ansage, dass sie sich im nächsten Jahr eine Hollywood-Auszeit gönnen will. Um sich ganz um ihre Lieblingsrolle zu kümmern – die als Oma.
Im Interview mit „Fox Digital“ für ihren neuen Film „Oh. What. Fun“ enthüllte die 67-Jährige, dass sie sich „total gesegnet fühle, all diese Möglichkeiten zu bekommen“ und dass sie ihre Arbeit, Kollegen und die Regisseure „total liebe“. Sie hätte mit demselben Pensum weitergemacht, hätte ihre Tochter Claudia (32) sie nicht Anfang 2024 mit einer süßen Nachricht überrascht. „Ich hatte keine Ahnung, dass sie schwanger werden wollte – was ihr sehr erfolgreich gelungen ist.“ Für die werdende Großmutter war der Zeitpunkt äußert ungünstig, weil sie sich bereits für vier Filme verpflichtet hatte: „Da bekommt sie ein Baby, ausgerechnet dann, wenn ich so viel arbeite.“
„Überfluss von Glück“
Für die Oscar-Gewinnerin, die neben Claudia mit ihrem Ehemann (dem bekannten TV-Produzenten) David E. Kelley auch noch Sohn John (31) hat, gab es kein Zögern, was sie tun sollte: Wegen ihres neusten Familienzuwachses mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen.
„Ich werde wahrscheinlich den Großteil des nächsten Jahres frei haben, worauf ich mich wirklich freue“, schwärmte Pfeifer. Es sei „ehrlich gesagt so ein Überfluss an Glück“, dass sie sich manchmal kneifen müsse.
Auch ihr Alter spiele bei der Entscheidung eine Rolle: „Ich habe das Bedürfnis, wie viel Zeit mir auch immer bleibt, so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Darauf konzentriere ich mich.“ Die „Ant-Man and the Wasp“-Darstellerin hatte ähnliche Gedanken bereits bei ihrem Auftritt im „SmartLess“-Podcast im Oktober geäußert. Während sie über ihre Zukunft als Schauspielerin sprach, sagte Pfeiffer, dass sie das Verlangen habe, für ihre Familie präsent zu sein: „Mir ist klar geworden, dass ich nur eine begrenzte Zeit übrig habe.“ Sie schwärmte über ihre neue Rolle als Oma: „Es ist himmlisch, es ist verrückt. Und hätte ich gewusst, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen.“
Pfeiffer hatte bereits 2011 ihrer Kinder zuliebe eine sechsjährige Auszeit genommen, „meine Liebe zur Schauspielerei nie verloren“. Nach ihrer Rückkehr 2017 wurde ihr klar, dass „ich ein ausgeglichenerer Mensch bin, wenn ich arbeite“. In der „Skinny Confidential Him & Her“-Podcastfolge 2023 erzählte sie, dass es ihre Kinder waren, die sie zur Rückkehr auf die Leinwand motivierten. Sie erinnerte sich: „Sie sagten: ,Mom, wirst du jemals wieder arbeiten?‘ Und ich sagte: ,Wieso ist es nicht großartig, dass ich zu Hause bin?‘“ Die Nichtantwort ihrer Kids gab ihr den Reality-Check, den sie gebraucht hatte …
