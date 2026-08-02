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Baidoo im Abseits

Sportboss Mann zeigt Stärke mit Knallhart-Kurs

Red Bull Salzburg
02.08.2026 06:30
Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.
Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Abseits des Auftaktsiegs gegen Hartberg beschäftigt Red Bull Salzburg die Personalie Edmund Baidoo. Zum Offensivspieler äußerte sich Sportboss Marcus Mann sehr deutlich und beweist damit Stärke. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Christoph Nister. 

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„Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wir werden nicht zustimmen, es wird zu keinem Wechsel kommen.“

Rumms!

Mann-Ansage hätte nicht klarer sein können
Diese Ansage von Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann vor dem Spiel gegen Hartberg hätte nicht klarer sein können. Sie galt Edmund Baidoo, der die Bullen verlassen und zu Club Brügge wechseln will. Dumm nur: Das Angebot der Belgier lässt zu wünschen übrig!

Edmund Baidoo hat sich bei Red Bull Salzburg vorerst ins Abseits manövriert.
Edmund Baidoo hat sich bei Red Bull Salzburg vorerst ins Abseits manövriert.(Bild: GEPA)

Baidoo wurde kurzerhand aus dem Kader gestrichen. Mann bei „Sky“: „Er war zuletzt nicht so bei der Sache. Wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann.“ Mann fährt damit einen Knallhart-Kurs!

Salzburg lässt sich von Diven nicht auf der Nase herumtanzen
Den 20-jährigen Baidoo, der ganz offensichtlich äußerst schlecht beraten ist, mag das verärgern. Zugleich zeigt der Deutsche aber, dass sich Salzburg von kickenden Diven nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Damit beweist der 42-Jährige Stärke!

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Anders gestaltet sich die Situation bei Adam Daghim. Der Däne, der für seinen Einsatz während der Vorbereitung explizit von Trainer Danny Röhl gelobt wurde, steht vor einem Wechsel zu Hoffenheim. Er war gegen Hartberg nicht mehr im Kader, weil er bereits Vertragsgespräche mit den Deutschen führte.

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