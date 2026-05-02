Zucker: Vom Überlebensvorteil zur Gesundheitsfalle

Glücksgefühle und unser Gehirn verlangt nach mehr

Dass wir auf süß gepolt sind, dafür sorgt auch das Glückshormon Dopamin – ein wichtiger Botenstoff des Belohnungssystems im Gehirn. Nehmen wir Zucker auf, steigt der Dopaminspiegel und das erzeugt ein positives Gefühl. Das bewirkt, dass wir mehr davon wollen. Dabei wird das Verlangen nach Zucker nicht nur über den Geschmackssinn vermittelt, sondern auch über Verbindungen zwischen Darm und Gehirn.