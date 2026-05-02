Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesund in den Monat

Zucker: Vom Überlebensvorteil zur Gesundheitsfalle

Salzburg
02.05.2026 14:30
(Bild: Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Süßes zu bevorzugen, sicherte unseren Vorfahren schnelle Energie. Heutzutage ist Zucker aber längst kein Vorteil mehr. Langfristig wirkt sich ein hoher Zuckerkonsum negativ auf Gewicht, Stoffwechsel und Zahngesundheit aus.

0 Kommentare

Aus der Evolutionsbiologie ist bekannt, dass die Vorliebe für Süßes ein uraltes Verlangen ist. Schon unsere Steinzeitvorfahren wussten: Was süß schmeckt – was meist in der Natur bei Beeren der Fall war – ist sehr wahrscheinlich genießbar und liefert schnelle Energie. Daher war diese Vorliebe in Zeiten knapper Nahrung überlebensnotwendig.

Früher nur für Reiche, heute reichlich verfügbar
Süßes, sprich Zucker, war vor hundert Jahren nur den Reichen vorbehalten. Die silbernen Zuckerdosen der Königshäuser waren sogar verschlossen, damit sich die Angestellten nicht bedienen konnten.

Glücksgefühle und unser Gehirn verlangt nach mehr
Dass wir auf süß gepolt sind, dafür sorgt auch das Glückshormon Dopamin – ein wichtiger Botenstoff des Belohnungssystems im Gehirn. Nehmen wir Zucker auf, steigt der Dopaminspiegel und das erzeugt ein positives Gefühl. Das bewirkt, dass wir mehr davon wollen. Dabei wird das Verlangen nach Zucker nicht nur über den Geschmackssinn vermittelt, sondern auch über Verbindungen zwischen Darm und Gehirn.

Zu viel Zucker: Übergewicht, schlechte Zähne bis hin zu Depressionen
Süßes zu bevorzugen, ist heutzutage längst kein Vorteil mehr. Langfristig wirkt sich ein hoher Zuckerkonsum negativ auf Gewicht, Stoffwechsel und Zahngesundheit aus. Sogar Konzentrationsstörungen, Ängste, Depressionen und Demenz werden begünstigt.

Die Menge macht das Gift
Die Allgegenwärtigkeit von süßen Lebensmitteln bedeutet aber auch, dass wir schon früh beginnen müssen, einen bewussten Umgang mit Süßem zu lernen. Ein vollständiger Zuckerverzicht ist weder realistisch noch notwendig. Stattdessen sollten stark zuckerhaltige Speisen und Getränke nur gelegentlich, bewusst und in kleinen Portionen konsumiert werden.

Lesen Sie auch:
Von Pilates bis zur Demenzberatung – noch gibt es viele Angebote quasi vor der Haustüre ...
Land spart ein
49 Gemeinden ohne Betreuer für Gesundheitsangebote
21.04.2026
Gesund in den Monat
Übergewicht erhöht Risiko für schwere Infektionen
01.03.2026

Tipp: den Süß-Gusto mit Obst stillen. In ganzen Früchten kommt Zucker zusammen mit Ballaststoffen vor, die dafür sorgen, dass er langsamer aufgenommen wird und man sich satt fühlt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.05.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
120.789 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
114.858 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
88.302 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3283 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
810 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
652 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf