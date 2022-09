Maria Maksimovic im „Forsthaus Rampensau“ dabei

Maria Maksimovic liebt das Rampenlicht, das Rampenlicht liebt sie - und so war sie bereits in „The Bachelor“ und „Temptation Island“ zu sehen und hat Oliver Pocher in „Versteckte Kamera“ hinters Licht geführt. Jetzt steht mit „Forsthaus Rampensau“ das nächste TV-Abenteuer an. Mit dabei: Ihr Freund Manoel Machinek.