Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Zeugen:

Kater „Konstantin“ mit Luftdruck angeschossen

Burgenland
01.08.2026 16:00
Konstantin hat das Geschoss noch immer im Bauch, weil es an einer heiklen Stelle liegt. Derzeit ...
Konstantin hat das Geschoss noch immer im Bauch, weil es an einer heiklen Stelle liegt. Derzeit kann er nur mit Schmerzmittel leben.(Bild: Tierklinik Parndorf/ Pöschl, Krone KREATIV)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Nicole Pöschl aus dem burgenländischen Apetlon bittet um Hilfe: Ihr Kater wurde Opfer von Tierquälern. Sie bittet um Mithilfe, falls jemand etwas gesehen hat und dass die Bevölkerung besonders achtgibt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am 28. Juli war alles wie immer. Der rote Kater der Familie Pöschl „Konstantin“ machte sich in Apetlon auf zu seiner Grätzeltour. Als Nicole Pöschl dann am Abend mit ihm schmusen wollte, fauchte sie das einjährige Tier aber an.

„Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Normalerweise ist er ein richtiger Kuschler und alles andere als aggressiv.“ Sie hielt Nachschau und fand eine Wunde am Unterbauch. Die Samtpfote wurde eingepackt und in die Tierklinik gebracht.

Hier kann man deutlich das Loch im Bauch von „Konstantin“ sehen.
Hier kann man deutlich das Loch im Bauch von „Konstantin“ sehen.(Bild: Pöschl)

Nach einem Röntgen stand fest: „Konstantin“ wurde angeschossen. Der Bub hatte aber Glück, denn nur ein leicht anderer Schusswinkel und die Kugel wäre in seiner Blase gelandet.

Polizei eingeschaltet, Bitte um Mithilfe
Nachdem „Konstantin“ ein Familienmitglied ist, wollen sich die Pöschls das nicht so einfach gefallen lassen. Vor allem machen sie sich Sorgen, dass so etwas wieder passieren könnte. „Gerade in unserem Grätzel Sportplatzgasse, Untere Söllnergasse und Meierhofgasse gibt es extrem viele Katzen. Wir sind deshalb dringend auf der Suche nach Zeugen.“

Hinweise an die Polizeiinspektion Apetlon (auch anonym) unter 059133 1141-100

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
25° / 37°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
18° / 37°
Symbol wolkig
Mattersburg
21° / 37°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
23° / 37°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
20° / 37°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
164.453 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
131.807 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
98.700 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3772 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1199 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1122 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Burgenland
Diskutieren Sie mit!
Was haben Sie schon in den „Öffis“ erlebt?
Angeln beliebt
Petri Heil: Fischereiboom bei Jugend und Frauen
Kurioser Zwischenstopp
Zu pünktlich: Busfahrer legte Rauchpause ein
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wirbel um Gerüchte
Riesige Serverfarm auch in Nickelsdorf geplant?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf