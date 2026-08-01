Kater „Konstantin“ mit Luftdruck angeschossen

Polizei eingeschaltet, Bitte um Mithilfe

Nachdem „Konstantin“ ein Familienmitglied ist, wollen sich die Pöschls das nicht so einfach gefallen lassen. Vor allem machen sie sich Sorgen, dass so etwas wieder passieren könnte. „Gerade in unserem Grätzel Sportplatzgasse, Untere Söllnergasse und Meierhofgasse gibt es extrem viele Katzen. Wir sind deshalb dringend auf der Suche nach Zeugen.“