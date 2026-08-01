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Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tierecke
01.08.2026 06:00
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf ...
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf Lebenszeit (Symbolbild).(Bild: ©Elena Arkadova - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. 

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Niko – der Energiegeladene
(Bild: zVg)

Aufgrund von Überforderung muss Niko (zwei Jahre) abgegeben werden. Der energiegeladene Rüde, der mit Artgenossen nicht verträglich ist, wünscht sich standhafte Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0650/367 07 62

Sabellian – der Temperamentvolle 
(Bild: zVg)

Sabellian (zwei Jahre) ist ein neugieriger und temperamentvoller Kater, der seine Umgebung aufmerksam beobachtet. Der sensible Vierbeiner wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen mit der Möglichkeit zum Freigang. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Simba – der Sensible
(Bild: zVg)

Simba (vier Jahre) ist ein sensibler Deutscher Schäfer, für den der Tierheimalltag eine große Belastung darstellt. Der lernfreudige Rüde sucht ein Zuhause bei erfahrenen Menschen, die ihm mit Ruhe, klaren Strukturen und Sicherheit die nötige Orientierung geben. In einem verständnisvollen Umfeld kann er Vertrauen fassen und sein Potenzial voll entfalten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

King Ignaz – der Energiegeladene 
(Bild: zVg)

King Ignaz (drei Jahre) ist ein freundlicher und energiegeladener American Staffordshire Terrier, der Menschen offen begegnet und die Nähe seiner Bezugsperson genießt. Gesucht werden rasseerfahrene Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Gizmo – der Aufgeweckte 
(Bild: zVg)


Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Gizmo (zehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Rüde wünscht sich einen ruhigen, kuscheligen Lebensplatz bei geduldigen Haltern. 0681/201 531 03

Bruce & Wayne – die Verspielten
(Bild: zVg)

Bruce und Wayne wurden herzlos in einem Karton an einer Raststation ausgesetzt. Auf dem Assisi-Hof in Stockerau wurden sie liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das entzückende Duo auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. 0662/84 32 55

Willy – der Kuschler
(Bild: zVg)

Sobald Willy (vier Jahre) Vertrauen gefasst hat, wird er zum Kuschelbären. Auch mit Artgenossen verträgt er sich gut. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Anka – die Lebhafte
(Bild: zVg)

Anka (neun Jahre) ist freundlich zu Menschen – reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die lebhafte Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Peter – der Unsichere
(Bild: zVg)

Peter (zehn Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase, um seine anfängliche Unsicherheit zu überwinden, menschenfreundlich – mit Artgenossen nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Fee – die Vorsichtige
(Bild: zVg)

Fee (zwei Jahre)  ist anfangs vorsichtig und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Für die dreibeinige Mischlingshündin werden einfühlsame Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, mit Garten gesucht. 0650/693 64 48

Simba – der Gestresste
(Bild: zVg)

Simba (neun Jahre) hatte keinen leichten Start und benötigt aufgrund negativer Erfahrungen mit Menschen eine behutsame Kennenlernphase. Für den aufgeweckten Vierbeiner wird ein ruhiger, kinderloser Einzelplatz bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Erwin – der Sensible
(Bild: Melanie Balter)

Erwin (vierzehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen – zeigt sich dann aber verschmust. Der sensible Rüde möchte nicht direkt angestarrt werden. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz mit festen Ritualen und geregeltem Alltag. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Lari – der Entzückende
(Bild: zVg.)

Lari (neun Jahre) wartet leider schon seit Jahren im Tierheim Vösendorf. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Hope – der Willensstarke
(Bild: zVg.)

Hope (drei Jahre) ist ein typischer Terrier: willensstark, robust, sportlich und lernwillig. Erfahrene Besitzer, die bereit sind, mit der aktiven Hündin zu trainieren und ihr Sicherheit zu vermitteln, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Passa – der Sanfte
(Bild: zVg.)

Passa (vier Jahre) ist sich seiner Größe und Kraft bewusst. Er möchte seinem ursprünglichen Gebrauch als Herdenschutzhund nachkommen. Der sanfte Riese wünscht sich standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang mit dieser Rasse haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Boo – der Unsichere
(Bild: zVg.)

Boo (zehn Jahre) ist menschenfreundlich, an der Leine reagiert er auf andere Hunde noch gestresst und verbellt sie. Für den lebhaften, unsicheren Senior wird ein ruhiger Lebensplatz am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bobby – der Freundliche
(Bild: Melanie Balter)

Bobby (elf Jahre) ist freundlich zu Menschen und Artgenossen, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden. Der liebe Hunde-Senior wünscht sich einen Lebensplatz am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Blackjack – der Zutrauliche 
(Bild: zVg.)

Blackjack wurde herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Trotz seines Schicksals ist er zutraulich, verschmust und menschenbezogen. Wegen des Verdachts auf chronischen Kaninchenschnupfen wird er nur zu ebenfalls betroffenen Artgenossen vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Mila – die Liebenswerte
(Bild: zVg.)

Milas Besitzerin hat nicht mehr genügend Zeit, sie auszulasten und zu fördern – so lautet die Begründung für die Vergabe der liebenswerten, einjährigen Staff-Hündin. Sie ist menschenbezogen, verträglich und soll außerhalb der Großstadt ihr Glück finden. 0650/555 79 43.

Rugo – der Gestresste
(Bild: BRIGITTE GRADWOHL)

Rugo (dreizehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der Alltag im Tierheim stresst den lieben Hunde-Opa sehr. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei Hundehaltern, die ihm Sicherheit und Geborgenheit bieten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bella – die Menschenbezogene
(Bild: Melanie Balter)

Bella (neun Jahre) zeigt sich sehr menschenbezogen – mit Artgenossen ist sie nicht verträglich. Leinenführigkeit sowie Hundebegegnungen müssen weiterhin ruhig und mit positiver Bestärkung trainiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Remmy – der Lernfreudige
(Bild: zVg.)

Remmy (zwei Jahre) ist freundlich und mit anderen Hunden verträglich – anfangs ist er jedoch unsicher. Er muss Alltag, Stubenreinheit und zur Ruhe kommen, noch lernen und zeigt sich aktuell sehr aktiv. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Wüstenrennmäuse – kleine Entdecker
(Bild: zVg.)

Im TierQuarTier Wien warten derzeit dämmerungsaktive Wüstenrennmäuse auf ein artgerechtes, geräumiges Für-immer-Zuhause mit Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Hugo – der Aufgeschlossene
(Bild: zVg.)

Pit Bull Hugo (sieben Jahre) geht freundlich auf Menschen zu. Stressige Situationen überfordert ihn noch, weshalb ein Einzelplatz bei erfahrenen Hundehaltern gesucht wird, die geduldig mit ihm trainieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Fidelio – der Kluge
(Bild: © Christian Houdek)

Fidelio (neun Jahre) ist bei vertrauten Menschen anhänglich und verschmust. Fremden gegenüber benötigt der intelligente Mischling Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein Platz am Land bei erfahrenen Haltern, die seine Körpersprache verstehen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20

Jessy – die Sanfte
(Bild: zVg)

Jessy (acht Jahre) ist eine sanfte, sensible Hündin, die mit ihrem freundlichen Wesen bezaubert. Allerdings dürfte sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt haben. Ein ruhiger Lebensplatz wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20. 

Peter – der Lebensfrohe
(Bild: zVg)

Peter (zehn Jahre) beweist jeden Tag, dass Alter nur eine Zahl ist. Der lebensfrohe Mischling liebt Spaziergänge und Bewegung. Für den aktiven Senior mit großem Appetit wird ein liebevolles Zuhause gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Ceba – die Unsichere
(Bild: zVg)

Ceba (zwei Jahre) ist anfangs unsicher, taut aber langsam auf und entwickelt sich zu einer verspielten, anhänglichen Hündin. Sie lernt schnell und geht bereits gut an der Leine. Ein ruhiger Platz an der Seite eines souveränen Zweithundes wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Luka – der Eigenwillige
(Bild: zVg)

Luka (elf Jahre) ist ein Beagle-Senior, der anfangs etwas Zeit braucht. Der eigenwillige Rüde ist mit Artgenossen verträglich, hält aber lieber Abstand und ist kein großer Schmuser. Da er mitunter Ressourcen verteidigt, wird ein kinderloser Platz gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bianca – die Distanzierte
(Bild: zVg)

Bianca (sieben Jahre) ist menschenbezogen, aber rassetypisch distanziert, andere Hunde werden ignoriert. Als Diabetikerin mit eingeschränktem Sehvermögen sucht sie ein ebenerdiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Aragon – der Unkomplizierte
(Bild: zVg)

Aragon (zehn Jahre) hat sein bisheriges Leben in einem Tierheim verbracht. Der unkomplizierte, verträgliche Mischlingsrüde wünscht sich einen liebevollen Gnadenplatz mit Garten. 0664/127 66 03

Sarabi – die Temperamentvolle
(Bild: zVg)

Sarabi (sechs Jahre) ist eine temperamentvolle Mischlingshündin, die Beschäftigung und gemeinsame Aktivitäten liebt. Mit klarer Führung und einem aktiven Alltag fühlt sie sich wohl. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Ratten – die Dämmerungsaktiven 
(Bild: zVg)

Derzeit warten mehrere Ratten im Alter von zwei Monaten bis ein Jahr im TierQuarTier Wien auf ein liebevolles Zuhause mit viel Platz zum Klettern, Spielen und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Milo – der Aufgeweckte
(Bild: zVg)

Milo (fünf Jahre) ist ein aufgeweckter, menschenbezogener American Staffordshire Terrier. Der liebe Rüde genießt die Nähe zu seinen Menschen. Aufgrund von Allergien und Gelenkproblemen sucht er geduldige Halter, die ihm die nötige Fürsorge bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Emanuel – der Schüchterne
(Bild: zVg)

Emanuel (sieben Jahre) ist schüchtern und beiSpaziergängen noch furchtsam unterwegs. Der sensible Mischlingsrüde sucht verständnisvolle Menschen, einen ausbruchsicheren Garten und idealerweise einen souveränen Zweithund an seiner Seite. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Inna – die Unkomplizierte
(Bild: zVg)

Inna (zwölf Jahre) ist unkompliziert und verschmust. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen bekommt die Hündin täglich Medikamente. Für die liebe Seniorin wird einEinzelplatz mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Yoshi – der Unsichere
(Bild: zVg)

Yoshi (zehn Jahre) kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden Halter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Marty – der Skeptiker
(Bild: zVg)

Marty (sechs Jahre) ist ein aktiver und intelligenter Mischling, der fremden Menschen mit großer Skepsis begegnet, und Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Haltern mit klarer, verständnisvoller Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Norbert – der Freundliche
(Bild: zVg)

Norbert (fünf Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde, der voller Energie steckt und sich über gemeinsame Aktivitäten freut. Für ihn werden aktive Hundehalter gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Shrimpy – der Schüchterne
(Bild: zVg)

Shrimpy (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase. Andere Hunde duldet er nicht. Für den schüchternen Vierbeiner wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Ely – die Unsichere
(Bild: zVg)

Ely (acht Jahre) ist anfangs unsicher und braucht etwas Zeit. Danach zeigt sie sich freundlich, kann aber beim Thema Futter fordernd sein. Gesucht wird ein kinderloser Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Flopp – der Freundliche
(Bild: zvg)

Flopp (elf Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der mit Artgenossen gut verträglich ist. Derzeit wird er wegen einer Hautentzündung behandelt. Da der Senior aufgrund seiner Taubheit schreckhaft ist, wird ein ruhiger Platz bei einfühlsamen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Lilo – die Aktive
(Bild: zVg)

Lilo (acht Jahre) ist eine freundliche und aktive Hündin – sie duldet jedoch keine Artgenossen. Aufgrund einer fortschreitenden seltenen Stoffwechselerkrankung sucht sie einen ruhigen barrierefreien Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Lilly – die Kluge
(Bild: zVg)

Lilly (fünf Jahre) ist ein freundliche, kluge Hündin mit großem Potenzial. Sie ist lernwillige, aber noch unsicher. Für die aufgeweckte Hündin werden erfahrene, ruhige Halter gesucht, die ihr Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Fame – der Schüchterne
(Bild: zVg)

Fame (zwei Jahre) ist menschenfreundlich, benötigt jedoch bei Männern eine Kennenlernphase. Mit anderen Hunden ist er gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht. Für die aufgeweckte Fellnase wird ein ruhiger Lebensplatz gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Schnurli – der Freundliche
(Bild: zVg)

Schnurli (sechs Jahre) ist ein freundliches, aber stürmische Kraftpaket. Der Rüde ist mit Artgenossen gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei standfesten Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Rokko – der Aufgeschlossene
(Bild: zVg)

Roko (neun Jahre) ist ein aufgeschlossener, neugieriger Rüde, der Nasenarbeit liebt und mit Hündinnen gut auskommt. Für ihn wird ein kinderloses Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Diva – die Charakterstarke
(Bild: zVg)

American-Staffordshire-Terrier-Mischlingshündin Diva (neun Jahre) braucht bei unbekannten Personen Zeit, um Vertrauen aufzubauen und sich zu einer anhänglichen, loyalen und verschmusten Begleiterin entwickeln zu können. Die charakterstarke Spürnase wartet sehnsüchtig auf erfahrene Hundehalter, die ihr mit liebevoller Zuwendung und klaren Strukturen Sicherheit geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Maroni – der Sensible
(Bild: zVg)

Maroni (acht Jahre) ist sensibel und benötigt anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich geduldige, einfühlsamen Halter, die ihm Sicherheit und Strukturen vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Dino – der Energiegeladene
(Bild: zVg)

Dino (sechs Jahre) ist ein energiegeladener, freundlicher Rüde, der schnell lernt und Suchspiele sowie neue Tricks liebt. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie, wobei er mit Hündinnen besser auskommt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Heino – der Kräftige
(Bild: zVg)

Heino (zwei Jahre) – ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt. Der lernfreudige Vierbeiner wünscht sich aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit geben und sein Potenzial fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Toby – der Unsichere
(Bild: zVg)

Toby (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und mit Artgenossen nicht verträglich. Der sensible Rüde erhält täglich Herzmedikamente und sucht ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Allaya-Eve – die Freundliche
(Bild: zVg)

Der Tierheim-Alltag stresst Allaya-Eve (neun Jahre) sehr. Die menschenfreundliche Hündin ist mit Artgenossen grundsätzlich gut verträglich. Altersbedingt hört sie kaum noch und erhält Single-Protein-Futter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Beni – der Distanzierte
(Bild: zVg)

Beni (drei Jahre) ist menschenfreundlich, solange sein Bedürfnis nach Distanz respektiert wird. Mit anderen Hunden versteht er sich gut. Der Rüde, der sich am wohlsten im Freien füht, sucht ein Zuhause mit Garten am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Luna – die Gemütliche
(Bild: zVg)

Herdenschutzhündin Luna (sieben Jahre) überzeugt mit ihrem fröhlichen und aufgeschlossenen Charakter. Die hübsche Fellnase wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit großem Grundstück, auf das sie aufpassen darf, und standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang und Haltung dieser Rasse haben. 0664/462 64 54

Laki – die Quirlige
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Laki (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich. Die kuschelbedürftige Hündin verträgt sich gut mit Artgenossen und Katzen. Für die aufgeweckte Wasserratte wird ein Lebensplatz am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter  hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Lou – der Lebhafte
(Bild: zVg)

Lou (ein Jahr) verhält sich Fremden gegenüber noch etwas misstrauisch und benötigt daher eine gewisse Kennenlernphase. Mit Hunden ist er gut verträglich, an seiner Leinenführigkeit muss jedoch noch gearbeitet werden.  Für den lebhaften Vierbeiner wird ein Zuhause am Land bei aktiven Menschen mit Zeit gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Rupi – der Verschmuste
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Rupi (sechs Jahre) ist sehr verschmust, hundeverträglich und geht freundlich auf Menschen zu. Allerdings hat der Rüde nur drei Beine und benötigt daher regelmäßige chiropraktische Behandlungen v.a. für seine Lendenwirbelsäule; gegen Krampfanfälle benötigt er zweimal täglich Pexion. Darüber hinaus zeigt der liebe Rüde manchmal leichte Orientierungsprobleme. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird für den lieben Rüden ein ruhiges und barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, verständnisvollen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter  hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Homer – der Aufgeweckte
(Bild: zVg)

Homer (knapp neun Jahre) braucht Menschen, die ihm Zeit zum Kennenlernen geben. Zudem mag er einen Platz, an dem er sich zurückziehen kann. Ein Lebensplatz am Stadtrand (abseits verkehrsreicher Stadtbereiche) wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Degus – gesellig und tagaktiv
(Bild: zVg)

Derzeit warten einige Degus  im TierQuarTier Wien auf liebevolle Plätze mit viel Beschäftigung und passenden Artgenossen. Sie sind äußerst gesellige, intelligente und liebenswürdige Tiere, die durch ihre tagaktive Lebensweise besonders beliebte Heimtiere sind. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Carlos – der Liebe
(Bild: zVg)

Carlos (fünf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich ein stressfreies, ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten, an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Claire – die Sensible
(Bild: zVg)

Claire (drei Jahre) hat bis jetzt wenig kennengelernt. Die sensible Hündin reagiert auf Berührungen gestresst. Mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges, geduldiges Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Jenny & Ronny – die Menschenfreundlichen
(Bild: zVg)

Jenny (zwölf Jahre) und Rüde Ronny (sieben Jahre) sind menschenfreundlich, fühlen sich von Artgenossen jedoch gestresst. Die Hündin benötigt Herzmedikamente. Das Paar wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Milkshake & Bruno – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Milkshake und Bruno (zwei Jahre) hatten keinen leichten Start. Das unzertrennliche Duo sucht geduldige Menschen, die ihnen Zeit geben, in Ruhe anzukommen und Vertrauen zu fassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Dotty & Jolie – die Freundlichen
(Bild: zVg)

Dotty (zwölf Jahre) und Jolie (zehn Jahre) sind menschenfreundliche Hündinnen, mit Artgenossen fühlen sie sich jedoch nicht wohl. An der Leine gehen sie brav, manchmal aber auch mit etwas Zug. Beide bekommen hypoallergenes Futter. Gesucht wird ein gemeinsames, ruhiges Zuhause mit Garten am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

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