Petri Heil: Fischereiboom bei Jugend und Frauen

Angeln erfreut sich im Burgenland immer größerer Beliebtheit. Im Gespräch mit dem 13-jährigen Jonas.
Mit ruhiger Hand und voller Konzentration steht der 13-jährige Jonas am Ufer des Unterrabnitzer Fischteichs. Seit nunmehr vier Jahren zieht es den Nachwuchsangler regelmäßig ans Wasser. So wie er entdecken immer mehr Jugendliche und auch Frauen die Fischerei.
Immer mehr Anglerinnen
Ein Beleg dafür sind auch die Kurse, die vom Land Burgenland angeboten werden. Im Vorjahr wurden dabei 419 Fischereiprüfungen abgelegt – um 20 Prozent als 2024. Auch die Zahl der Anglerinnen steigt weiter an. Im Burgenland gehen mittlerweile rund 8500 Petrijünger ihrem Hobby nach. „Immer mehr Frauen und junge Menschen schätzen die Verbindung zur Natur und den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Gewässern“, betont Landesrat Leonhard Schneemann.
Der Ansturm auf die Vorbereitungskurse und Prüfungen sei weiter ungebrochen. Außerdem verweist Schneemann darauf, dass die Angelfischerei mittlerweile auch ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor sei.
Hohe Ziele für die Zukunft
Für Nachwuchsfischer Jonas war der größte Fang bisher ein 82 Zentimeter langer Hecht. Für die Zukunft hat er sich schon das nächste anspruchsvolle Ziel gesteckt: „Als Nächstes möchte ich unbedingt das Fliegenfischen lernen. Das erfordert noch mehr Technik und Präzision“, erklärt der 13-Jährige.
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