Petri Heil: Fischereiboom bei Jugend und Frauen

Immer mehr Anglerinnen

Ein Beleg dafür sind auch die Kurse, die vom Land Burgenland angeboten werden. Im Vorjahr wurden dabei 419 Fischereiprüfungen abgelegt – um 20 Prozent als 2024. Auch die Zahl der Anglerinnen steigt weiter an. Im Burgenland gehen mittlerweile rund 8500 Petrijünger ihrem Hobby nach. „Immer mehr Frauen und junge Menschen schätzen die Verbindung zur Natur und den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Gewässern“, betont Landesrat Leonhard Schneemann.