Wenn Akrobaten wie Vögel durch die Luft fliegen

Das Resultat ist nicht nur perfekt choreografierte Akrobatik mit atemberaubenden Einlagen, sondern hat auch eine zutiefst politische Note. In Zeiten des Rückzugs in immer enger werdende politische und ideologische Blasen, ist „Möbius“ auch ein Befreiungsschlag des Miteinanders. Denn Abheben und frei sein, das beweist das Collectif XY auf eindrucksvolle Art, können wir nur gemeinsam. Bis Sonntag zu sehen.