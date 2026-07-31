Finstertaler Schartenkopf: Beinahe ein Geheimtipp

Vom Parkplatz geht man auf der Asphaltstraße aufwärts, um bald links auf den Steig zu wechseln („Sellraintaler Höhenwanderweg“). Der zieht empor zur Dammkrone des Finstertaler Stausees. Von hier links hinauf zu dem Häuschen und ab nun der Bezeichnung „Finstertaler Scharte“ folgen.