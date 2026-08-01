Eine sehr süße Geschichte, um Besucher zu locken

„Also ist klar, dass wir etwas tun müssen, um wieder Besucher, auch aus Kärnten, nach Friesach zu bringen, um die Wirtschaft endlich zu beleben. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das andere für uns tun!“ Und Craigher belässt es nicht beim Ankündigen: Gemeinsam mit Historikerin und Stadtführerin Carmen Heller bieten die beiden Power-Frauen nun maßgeschneiderte Angebote für verschiedene Friesach-Erlebnisse an.