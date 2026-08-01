Juwel in neuem Glanz: „Potenzial für Top-Niveau“

In Rapids Großkader stach zuletzt auch Abwehr-Ass Schöller heraus. Der U21-Teamspieler war beim Test-Hit gegen den Hamburger SV gar Kapitän. „Große Verantwortung, große Ehre – es macht mich stolz“, strahlte der Innenverteidiger. Trainer Johannes Hoff Thorup streute dem Youngster vor dem Liga-Start gegen Altach Rosen.