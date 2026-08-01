Hitze auch massive Belastung für Pflege zu Hause

Für pflegende Angehörige gilt aber vor allem: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen. Besonders alarmierende Anzeichen bei älteren oder kranken Personen sind Bewusstseinseintrübungen, Atemnot oder stark erhöhter beziehungsweise viel zu niedriger Blutdruck. Besonders bei Menschen, die sich nicht mehr selbst artikulieren können, empfiehlt es sich, regelmäßig den Blutdruck zu überprüfen. „Das kann ein gutes Indiz sein“, so Wassermann.