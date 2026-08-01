Pfarrgärten als Zuflucht vor heißen Temperaturen

Gratis Kuchen, Obst und Getränke, ein wenig Abkühlung und nette Gesellschaft – Pfarren in Niederösterreich öffnen dafür ihre Pfarrhöfe als Klima-Oasen. Jeder ist willkommen.
Wenn die Temperaturen steigen, werden sie für viele Menschen zum Rettungsanker: In neun Pfarren in Niederösterreich öffnen die Caritas und engagierte Pfarrgemeinden unter dem Motto „Sommerfrische im Pfarrgarten“ ihre Gärten und Innenhöfe als sogenannte Klimaoasen.
Hier finden Menschen, die besonders unter der Hitze leiden, Schatten, kühle Getränke, Kaffee, Kuchen – und vor allem Gemeinschaft.
Seit Corona Kampf gegen die steigende Vereinsamung
Die Initiative gibt es seit 2020. Sie entstand als Antwort auf die Corona-Pandemie und die zunehmende Einsamkeit, ist heute aber angesichts immer heißerer Sommer wichtiger denn je. Vor allem armutsbetroffene und obdachlose Menschen haben oft keinen kühlen Rückzugsort.
„Die Klimaoasen sind weit mehr als nur eine Möglichkeit zur Abkühlung – sie schaffen Begegnung und geben das Gefühl, nicht allein zu sein“, betont Caritas-Direktor Klaus Schwertner.
Mit den Klimaoasen in neun Pfarren in Niederösterreich schaffen wir kühle, geschützte Orte für alle Menschen, die besonders unter der Hitze leiden.
Klaus Schwertner, Caritasdirektor
Bild: Johannes Hloch
Sogar Kaffeehausbesuch ist für manche unerschwinglich
Besonders beliebt ist das Angebot bei Einheimischen. In den lauschigen Pfarrgärten wird geplaudert, gelacht und manchmal sogar getanzt – so wie etwa in Gaaden, Bezirk Baden, wo Organist Peter Hackl regelmäßig zum Akkordeon greift.
Pfarre Paasdorf
Obere Hauptstraße 19, 2130 Paasdorf
13.8.: 15:30-18:30 Uhr
S2: Bahnhof Paasdorf
Pfarre Katzelsdorf
Hauptstraße 73, 2276 Katzelsdorf
5.8.: 14-18 Uhr
In Floridsdorf Bus 150 oder in Mistelbach Bus 560, 566 Katzelsdorf
Pfarre Ziersdorf
Kirchensteig 2, 3710 Ziersdorf
1.8.: 15-18 Uhr
Franz-Josefs-Bahn (Rex 41): Ziersdorf
Pfarre Rannersdorf
Brauhausstraße 23, 2320 Rannersdorf
3.8.:15-18 Uhr
S7: Kaiserebersdorf; Bus 217: Wirtingerstraße
Pfarre Leopoldsdorf
Hennersdorferstraße 13, 2333 Leopoldsdorf
14.8.: 16-18 Uhr
Bus 226, 227, 266: Leopoldsdorf Kirche
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Mödling
An der Goldenen Stiege 2, 2340 Mödling
11.8., 25.8.: 14:30-16:30 Uhr
S-Bahn: Mödling; Bus 207, 216, 259, 263, 265, 270: Mödling Jasomirgottgasse
Pfarre Gaaden
Kirchenplatz 1, 2531 Gaaden
20.8.: 15-17 Uhr
Bus 265, 308: Kirchenplatz
Stiftspfarre Neukloster – Offenes Wohnzimmer
Neuklostergasse 1, 2700 Wiener Neustadt
5.8., 19.8.: 10-12 Uhr
S-Bahn: Wr. Neustadt
Freiwillige kümmern sich um Kuchen, Obst und Getränke und sorgen dafür, dass sich jeder willkommen fühlt. „Für viele ist nämlich auch ein einfacher Kaffeehausbesuch gar nicht mehr erschwinglich“, weiß auch die anwesende Caritassprecherin.
Rund 15 bis 20 Besucher kommen regelmäßig in die einzelnen Klimaoasen. Und selbst Regen kann die Treffen nicht verhindern – dann wird einfach in die Innenräume übersiedelt. Und für zwei Stunden können die Leute hier einfach so einem einsamen Alltag und auch der Hitze entfliehen.
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