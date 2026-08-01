Pfarrgärten als Zuflucht vor heißen Temperaturen

Rund 15 bis 20 Besucher kommen regelmäßig in die einzelnen Klimaoasen. Und selbst Regen kann die Treffen nicht verhindern – dann wird einfach in die Innenräume übersiedelt. Und für zwei Stunden können die Leute hier einfach so einem einsamen Alltag und auch der Hitze entfliehen.