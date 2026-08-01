Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klima-Oasen laden ein

Pfarrgärten als Zuflucht vor heißen Temperaturen

Niederösterreich
01.08.2026 06:00
Insgesamt neunmal öffnen Kirchen in NÖ ihre Pfarrhöfe, um eine kühle Zuflucht zu bieten
Insgesamt neunmal öffnen Kirchen in NÖ ihre Pfarrhöfe, um eine kühle Zuflucht zu bieten(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Gratis Kuchen, Obst und Getränke, ein wenig Abkühlung und nette Gesellschaft – Pfarren in Niederösterreich öffnen dafür ihre Pfarrhöfe als Klima-Oasen. Jeder ist willkommen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn die Temperaturen steigen, werden sie für viele Menschen zum Rettungsanker: In neun Pfarren in Niederösterreich öffnen die Caritas und engagierte Pfarrgemeinden unter dem Motto „Sommerfrische im Pfarrgarten“ ihre Gärten und Innenhöfe als sogenannte Klimaoasen. 

Hier finden Menschen, die besonders unter der Hitze leiden, Schatten, kühle Getränke, Kaffee, Kuchen – und vor allem Gemeinschaft.

Eva und Inge kommen wegen dem Kuchen. „Und wegen dem Kontakt zu anderen Leuten“, so Eva.
Eva und Inge kommen wegen dem Kuchen. „Und wegen dem Kontakt zu anderen Leuten“, so Eva.(Bild: Doris Seebacher)
Herlinde, Hermann, Ingrid und Christine kommen regelmäßig vorbei.
Herlinde, Hermann, Ingrid und Christine kommen regelmäßig vorbei.(Bild: Doris Seebacher)
Pfarrer Moses Hamm freut sich über die vielen Gäste.
Pfarrer Moses Hamm freut sich über die vielen Gäste.(Bild: Doris Seebacher)
Organist Hans unterhält die Gäste mit seiner Musik. Manchmal wird dazu sogar getanzt.
Organist Hans unterhält die Gäste mit seiner Musik. Manchmal wird dazu sogar getanzt.(Bild: Doris Seebacher)
Kuchen, Kaffee und Obst – Freiwillige kümmern sich um Essen und Getränke.
Kuchen, Kaffee und Obst – Freiwillige kümmern sich um Essen und Getränke.(Bild: Doris Seebacher)
Jährlich stellen mehr Pfarren ihre kühlen Höfe und Gärten für solche Events zur Verfügung.
Jährlich stellen mehr Pfarren ihre kühlen Höfe und Gärten für solche Events zur Verfügung.(Bild: Doris Seebacher)
Zweimal im Jahr öffnet die Pfarre Gaaden ihren kühlen Kircheninnenhof. Kommen darf jeder.
Zweimal im Jahr öffnet die Pfarre Gaaden ihren kühlen Kircheninnenhof. Kommen darf jeder.(Bild: Doris Seebacher)

Seit Corona Kampf gegen die steigende Vereinsamung
Die Initiative gibt es seit 2020. Sie entstand als Antwort auf die Corona-Pandemie und die zunehmende Einsamkeit, ist heute aber angesichts immer heißerer Sommer wichtiger denn je. Vor allem armutsbetroffene und obdachlose Menschen haben oft keinen kühlen Rückzugsort.

„Die Klimaoasen sind weit mehr als nur eine Möglichkeit zur Abkühlung – sie schaffen Begegnung und geben das Gefühl, nicht allein zu sein“, betont Caritas-Direktor Klaus Schwertner.

Zitat Icon

Mit den Klimaoasen in neun Pfarren in Niederösterreich schaffen wir kühle, geschützte Orte für alle Menschen, die besonders unter der Hitze leiden.

Klaus Schwertner, Caritasdirektor

Bild: Johannes Hloch

Sogar Kaffeehausbesuch ist für manche unerschwinglich
Besonders beliebt ist das Angebot bei Einheimischen. In den lauschigen Pfarrgärten wird geplaudert, gelacht und manchmal sogar getanzt – so wie etwa in Gaaden, Bezirk Baden, wo Organist Peter Hackl regelmäßig zum Akkordeon greift.

Alle Termine
Klima-Oasen Niederösterreich

Pfarre Paasdorf
Obere Hauptstraße 19, 2130 Paasdorf
13.8.: 15:30-18:30 Uhr
S2: Bahnhof Paasdorf

Pfarre Katzelsdorf
Hauptstraße 73, 2276 Katzelsdorf
5.8.: 14-18 Uhr
In Floridsdorf Bus 150 oder in Mistelbach Bus 560, 566 Katzelsdorf

Pfarre Ziersdorf
Kirchensteig 2, 3710 Ziersdorf
1.8.: 15-18 Uhr
Franz-Josefs-Bahn (Rex 41): Ziersdorf

Pfarre Rannersdorf
Brauhausstraße 23, 2320 Rannersdorf
3.8.:15-18 Uhr
S7: Kaiserebersdorf; Bus 217: Wirtingerstraße

Pfarre Leopoldsdorf
Hennersdorferstraße 13, 2333 Leopoldsdorf
14.8.: 16-18 Uhr
Bus 226, 227, 266: Leopoldsdorf Kirche

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Mödling
An der Goldenen Stiege 2, 2340 Mödling
11.8., 25.8.: 14:30-16:30 Uhr
S-Bahn: Mödling; Bus 207, 216, 259, 263, 265, 270: Mödling Jasomirgottgasse

Pfarre Gaaden
Kirchenplatz 1, 2531 Gaaden
20.8.: 15-17 Uhr
Bus 265, 308: Kirchenplatz

Stiftspfarre Neukloster – Offenes Wohnzimmer
Neuklostergasse 1, 2700 Wiener Neustadt
5.8., 19.8.: 10-12 Uhr
S-Bahn: Wr. Neustadt

Freiwillige kümmern sich um Kuchen, Obst und Getränke und sorgen dafür, dass sich jeder willkommen fühlt. „Für viele ist nämlich auch ein einfacher Kaffeehausbesuch gar nicht mehr erschwinglich“, weiß auch die anwesende Caritassprecherin.

Rund 15 bis 20 Besucher kommen regelmäßig in die einzelnen Klimaoasen. Und selbst Regen kann die Treffen nicht verhindern – dann wird einfach in die Innenräume übersiedelt. Und für zwei Stunden können die Leute hier einfach so einem einsamen Alltag und auch der Hitze entfliehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
158.644 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
129.880 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
94.328 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3693 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1118 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
1038 mal kommentiert
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf