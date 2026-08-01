Tödliches Unfalldrama: Auto erfasst Fußgänger (58)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 23:00 Uhr im Freilandgebiet von Obervellach: Eine 30-jährige ungarische Staatsbürgerin war mit ihrem Pkw gerade in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als der 58-jährige Mann aus dem Bezirk Hermagor plötzlich die Fahrbahn überqueren wollte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen beziehungsweise bremsen und erfasste den Fußgänger frontal.