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Furchtbare Kollision

Tödliches Unfalldrama: Auto erfasst Fußgänger (58)

Kärnten
01.08.2026 06:28
Für das Unfallopfer gab es keine Rettung.
Für das Unfallopfer gab es keine Rettung.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Tragischer Verkehrsunfall in der Gemeinde Hermagor-Pressegersee: Ein 58-jähriger Fußgänger wurde auf der Gailtal Straße (B 111) von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt.

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Der Unfall ereignete sich kurz vor 23:00 Uhr im Freilandgebiet von Obervellach: Eine 30-jährige ungarische Staatsbürgerin war mit ihrem Pkw gerade in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als der 58-jährige Mann aus dem Bezirk Hermagor plötzlich die Fahrbahn überqueren wollte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen beziehungsweise bremsen und erfasste den Fußgänger frontal.

Ärzte kämpften um sein Leben
Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde das Unfallopfer ins Landeskrankenhaus Villach transportiert. Doch die Verletzungen waren so schwer, dass der 58-Jährige trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb.

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