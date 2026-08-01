Nach Aus in Dortmund: Ablösefreier Wechsel perfekt

Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert

Brandt war im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen und bestritt für den Klub mehr als 300 Pflichtspiele. Unumstritten war er gegen Ende seiner Zeit beim BVB allerdings nicht mehr, weshalb sich Spieler und Verein darauf einigten, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.