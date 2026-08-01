Nach Aus in Dortmund: Ablösefreier Wechsel perfekt

Julian Brandt setzt etwas überraschend seine Karriere nach seinem Abschied von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam in den Niederlanden fort. Der 30-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029, wie Ajax mitteilte.
Medienberichten zufolge waren unter anderem auch Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und Leeds United am 48-maligen deutschen Fußball-Nationalspieler interessiert.
„Wir waren mehrere Monate in Gesprächen und er hatte auch die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben“, bestätigte Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff. „Mit Julian holen wir einen international hochkarätigen Spieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Mentalität. Ich bin überzeugt, dass er unsere Mannschaft deutlich verstärken wird.“
Mit Julian holen wir einen international hochkarätigen Spieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Mentalität.
Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff
Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert
Brandt war im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen und bestritt für den Klub mehr als 300 Pflichtspiele. Unumstritten war er gegen Ende seiner Zeit beim BVB allerdings nicht mehr, weshalb sich Spieler und Verein darauf einigten, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.
Kommt auch Ter Stegen?
In Amsterdam könnte er noch einen deutschen Teamkollegen bekommen. Auch Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der beim FC Barcelona sportlich keine Rolle mehr spielt, gilt nach überstandener Verletzung als Kandidat für einen Wechsel zu Ajax.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.