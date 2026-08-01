Feuerwehrfamilie hofft erneut auf kleines Wunder

Paulis Verbrennungen: Kaum war das Schlimmste überstanden

Besonders tragisch: Das Feuer ist bereits das zweite schwere Schicksal, das die Familie innerhalb kürzester Zeit trifft. Erst vor wenigen Monaten zog der kleine Pauli – nur wenige Sekunden unbeaufsichtigt – eine Pfanne mit heißem Fett vom Herd und erlitt schwerste Verbrennungen. Dank des außergewöhnlichen Einsatzes der Ärzte wurde der Bub gerettet und ist heute wieder ein fröhliches Kind. „Damals haben wir alle mitgefiebert. Jetzt wollen wir der Familie erneut helfen“, sagt ein Frankenfelser bewegt.