Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest

Weihnachtszeit ist Familienzeit – mit all den Konflikten, die das mit sich bringt. Viele steirische Hilfseinrichtungen hatten über die Feiertage rund um die Uhr geöffnet, doch erfahrungsgemäß steht der wahre Ansturm erst jetzt, zum Ende der Ferienzeit, an. Ein Pilotprojekt an der Med Uni Graz hat seine Bewährungsprobe bestanden.