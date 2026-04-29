Trump tätschelt neben Charles Melanias Gesäß

In den sozialen Medien sorgte die Geste für gemischte Reaktionen: Während viele Unterstützer den „spielerischen Klaps“ als charmant und sogar süß empfanden – ein Nutzer schrieb etwa: „Melania sah heute so umwerfend aus, dass Trump bereit war, alles für einen kleinen Klaps auf den Hintern zu riskieren“ – kritisierten andere das Verhalten als unangemessen. Vor allem angesichts des diplomatischen Protokolls und der Anwesenheit von König Charles hielten viele den Moment für unpassend.