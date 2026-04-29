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Aufregung um Foto

Trump tätschelt neben Charles Melanias Gesäß

Royals
29.04.2026 10:14
Präsident Donald Trump (Mitte links) schreitet gemeinsam mit dem britischen König Charles III., ...
Präsident Donald Trump (Mitte links) schreitet gemeinsam mit dem britischen König Charles III., First Lady Melania Trump (links) und Königin Camilla während der Begrüßungszeremonie zum Staatsbesuch auf dem South Lawn des Weißen Hauses.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA sorgt ein Foto für Aufsehen, das zeigt, wie US-Präsident Donald Trump während der Begrüßung von König Charles III. und Königin Camilla, der First Lady, Melania Trump, einen liebevollen Klaps auf den Hintern gibt. 

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Während des Staatsbesuchs von König Charles III. in den USA hat US-Präsident Donald Trump für einen viralen Moment gesorgt. Kameras fingen eine Szene ein, in der Trump seiner Ehefrau Melania kurz auf das Gesäß fasste, unmittelbar nachdem er den britischen Monarchen begrüßt hatte.

Die Aufnahmen zeigen, wie die Hand des Präsidenten vom Rücken der First Lady nach unten gleitet und kurz zupackt, bevor er sie hastig zurückzieht und Melania stattdessen leicht auf den Rücken klopft.

In den sozialen Medien sorgte die Geste für gemischte Reaktionen: Während viele Unterstützer den „spielerischen Klaps“ als charmant und sogar süß empfanden – ein Nutzer schrieb etwa: „Melania sah heute so umwerfend aus, dass Trump bereit war, alles für einen kleinen Klaps auf den Hintern zu riskieren“ – kritisierten andere das Verhalten als unangemessen. Vor allem angesichts des diplomatischen Protokolls und der Anwesenheit von König Charles hielten viele den Moment für unpassend.

Charles neckt Trump in aller Freundschaft
Das britischen Königspaar landete am Montagnachmittag in Washington, D.C. und verbringt insgesamt vier Tage in den USA. Am Dienstagabend fand ein Staatsdinner im Weißen Haus statt, bei dem Charles dem US-Präsidenten eine große goldene Glocke der „HMS Trump“ schenkte. Das U-Boot der Royal Navy kam im Pazifik-Krieg des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz.

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In einer Rede neckte er Trump freundschaftlich wegen seiner Umbauarbeiten im Weißen Haus.  Trump hatte den East Wing in einer Blitzaktion abreißen lassen, um Platz für einen riesigen Ballsaal zu machen.

„Ich bedauere es zu sagen, dass wir Briten natürlich 1814 unseren eigenen kleinen Versuch des Immobilien-Umbaus am Weißen Haus unternommen hatten“, so Charles. Damals hatte die britische Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg das Weiße Haus angezündet.

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