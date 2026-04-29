Melania Trump glänzt im 80.000-Dollar-Dior-Look

Melania Trump sorgte beim Staatsdinner im Weißen Haus mit König Charles III. und Königin Camilla für einen echten Glamour-Moment.
Die First Lady erschien in einer atemberaubenden Haute-Couture-Robe von Christian Dior – ein trägerloses, zart rosafarbenes Seidenkleid, dessen Wert auf bis zu 80.000 Dollar geschätzt wird.
Passend dazu trug sie elegante Wildleder-Handschuhe und edle Seiden-Pumps von Dior.
Queen ohne Krone
Königin Camilla erschien in einem pinken Abendkleid der Designerin Fiona Clare und einer auffälligen Amethyst-Diamant-Kette von Queen Victoria. Obwohl Königin Elizabeth II. bei ihres USA‑Besuchs 2007 eine Tiara trug, verzichtete die 78‑jährige Camilla bewusst darauf.
Dieses Vier-Gänge-Menü wurde serviert
Beim Staatsbankett wurde den prominenten Gästen ein elegantes Vier-Gänge-Menü serviert. Den Auftakt machte ein Palmherzensalat mit Kräutersoße, knusprigen Schalotten und einem Hauch Minze.
Weiter ging es mit Frühlingskräuter‑Ravioli, gefüllt mit Ricotta und Morcheln – verfeinert mit Kräutern aus dem Küchengarten des Weißen Hauses, den einst Michelle Obama anlegen ließ.
Als Hauptgang wurde Seezunge in brauner Butter gereicht, begleitet von Frühlingslauch, Zuckererbsen und einem Kartoffel‑Pavé. Den Abschluss bildete ein Schoko‑Gâteau mit Vanillecreme und Eis.
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