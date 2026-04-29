Melania Trump glänzt im 80.000-Dollar-Dior-Look

Queen ohne Krone

Königin Camilla erschien in einem pinken Abendkleid der Designerin Fiona Clare und einer auffälligen Amethyst-Diamant-Kette von Queen Victoria. Obwohl Königin Elizabeth II. bei ihres USA‑Besuchs 2007 eine Tiara trug, verzichtete die 78‑jährige Camilla bewusst darauf.