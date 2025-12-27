North West schockt mit ihren Glitzer-„Haizähnen“

Mit gerade mal zarten zwölf Jahren sorgt North West immer wieder für hitzige Diskussionen. Der Grund: Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West liebt einen Stil, bei dem es vielen Mamas und Papas wohl die Zehennägel aufstellt. Denn meistens ist der Look des Promi-Nachwuchses in vielen Dingen zu viel – viel zu sexy, viel zu exaltiert, viel zu wenig ihrem jungen Alter angemessen.