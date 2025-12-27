North West schockt mit ihren Glitzer-„Haizähnen“

Vorsicht, dieser Promi-Nachwuchs ist bissig! Zum Start ihres ersten, eigenen Instagram-Accounts sorgt North West jetzt mit einem außergewöhnlichen Look für Schlagzeilen. Die Tochter von Kim Kardashian trug nämlich gleich mal ihre Glitzer-„Haizähne“ zur Schau.
Mit gerade mal zarten zwölf Jahren sorgt North West immer wieder für hitzige Diskussionen. Der Grund: Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West liebt einen Stil, bei dem es vielen Mamas und Papas wohl die Zehennägel aufstellt. Denn meistens ist der Look des Promi-Nachwuchses in vielen Dingen zu viel – viel zu sexy, viel zu exaltiert, viel zu wenig ihrem jungen Alter angemessen.
Spitze Zähne mit Diamanten besetzt
Auch ihr neuester Look schlägt wohl in diese Kerbe. Denn ausgerechnet zum Start ihres ersten, eigenen Instagram-Profils sorgt North schon wieder mit ihrem Aussehen für Schlagzeilen. Der Grund: ihr neuestes Schmuckstück, das einfach nicht zu übersehen ist.
Auf Instagram präsentiert North West ihre neuen „Shark-Grillz“:
In gleich mehreren Instagram-Postings zeigte sich die Zwölfjährige nämlich nicht nur mit ihrer Schlumpf-blauen Mähne und spitzen Fake-Nägeln, sondern mit einem Lächeln, das wohl bei vielen Meeresbewohnern einen Fluchtinstinkt auslösen würde. Denn North trägt glitzernde Grillz, die so spitz sind wie die Zähne eines Haifischs!
Ob die außergewöhnliche Kauleiste, die von Johnny Dang & Co. designt wurde und komplett mit Diamanten besetzt ist, ein Weihnachtsgeschenk von Mama oder Papa war, das verrät North in ihren Postings übrigens nicht. Ein Foto zeigt North allerdings gemeinsam mit Johnny Dang im Winter-Wunderland, das Kim Kardashian in im Garten ihrer Luxusvilla in den Hidden Hills dekoriert hat.
Auch auf TikTok präsentierte North West bereits ihr „Haifisch“-Lächeln:
Luxus-Designer-Look
Wie viel die glitzernden Luxus-„Haizähne“ gekostet haben, das ist nicht bekannt. Norths übriges Outfit ist allerdings ein kleines Vermögen wert, wie die „Page Six“ aufzählte. So kostet der Hoodie von Balenciaga 1700 US-Dollar (rund 1444 Euro), die Jogginghosen 1400 Dollar (etwa 1189 Euro).
Bei Norths Sneakers handelt es sich um eine seltenes, limitiertes Design von Chrome Hearts x Rick Owens, das seit Jahren ausverkauft sind. Auf eBay werden die Turnschuhe daher um 22.000 Dollar (18.684 Euro) gehandelt.
Dagegen ist Norths Ring, der farblich zu ihrer blauen Mähne passt, fast schon ein Schnäppchen. Denn obwohl es sich auch bei ihm um ein limitiertes Design von Chrome Hearts handelt, werden im Netz noch Restbestände für rund 500 Dollar (425 Euro) pro Stück verkauft.
Kardashian verteidigte Norths Looks
In einer Folge des Podcasts „Call Her Daddy“ verteidigte Kim Kardashian übrigens kürzlich die modischen Entscheidungen ihrer Tochter und erklärte, es sei nicht leicht für sie, in der Öffentlichkeit mit ihrem persönlichen Stil zu experimentieren.
„Es ist wirklich schwierig und gleichzeitig interessant, weil alle Kinder die gleichen Sachen tragen“, erklärte Kardashian und fügte hinzu: „Leider haben wir diesen Fehler vor der ganzen Welt gemacht.“
