Mann (63) bei Frontalem lebensgefährlich verletzt

Am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr war ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Murau mit seinem Pkw auf der Murtal Straße (B96) von Murau kommend in Richtung Scheifling unterwegs. Im Bereich Frojach geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Murau. Die Frau war gemeinsam mit einer 90-jährigen Beifahrerin unterwegs.