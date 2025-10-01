Vorteilswelt
Video lässt gruseln

3-Meter-Python überrascht Pensionistin im Schlaf

Viral
01.10.2025 22:18

Ein gemütlicher Schlaf hätte für eine 70-jährige Frau in Thailand beinahe zum Albtraum werden können: Während sie friedlich auf dem Sofa nächtigte, kroch ein rund drei Meter langer Python direkt über ihre Beine – ohne dass sie es zunächst bemerkte.

0 Kommentare

Die Szene ereignete sich am 26. September in der Provinz Songkhla im Süden Thailands. Die Pensionistin Mariya hatte sich in eine Decke gewickelt und ruhte auf der Couch, als sich die Schlange durch ein offenes Fenster ins Haus schlich und schließlich unter das Möbelstück kroch.

Auf Tuchfühlung mit der Würgeschlange
Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Python versucht, über die Frau hinwegzukriechen. Mariya, die die Bewegungen offenbar für eine Katze hielt, wehrte das Tier mit mehreren Fußtritten ab. Die Schlange glitt daraufhin nur wenige Zentimeter entfernt an ihr vorbei.

Kurz darauf stand Mariya vom Sofa auf – und entdeckte das Tier, das sich in Richtung Treppe wand. Sichtlich erschrocken leuchtete sie mit einer Taschenlampe auf die Schlange, die behäbig weiter in Richtung Toilette kroch.

Nicht unbedingt der Kuschelpartner, den man sich nächstens wünschen würde.
Nicht unbedingt der Kuschelpartner, den man sich nächstens wünschen würde.(Bild: Screenshot: kameraOne, Krone KREATIV)

Schlange wieder in Freiheit entlassen
Mariya alarmierte schließlich ihren Schwager, der die Schlange einfing. Anschließend wurde das Tier in einem nahegelegenen Waldgebiet wieder freigelassen.

Pythons sind zwar nicht giftig, gelten aber als kräftige Würgeschlangen: Sie überraschen ihre Beute und ersticken sie, indem sie sich eng um sie schlingen. In der heißen Jahreszeit suchen die Tiere häufig nach Nahrung in Wohnhäusern, wenn ihre natürlichen Lebensräume gestört sind.

