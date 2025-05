„Bodenfonds ist derzeit eine Black Box“

Auch aus Sicht von Reinhold Einwallner (SPÖ) passiert in Sachen Bodenfonds zu wenig: „Außer wiederholten öffentlichkeitswirksamen Inszenierungen ist vom Bodenfonds bisher nicht viel sichtbar. Vor allem was die Agenda betrifft, nämlich leistbares Wohnen zu schaffen, fehlen konkrete Ergebnisse“, kritisierte der Sozialdemokrat. Mit einer Anfrage an Landesrat Marco Tittler will er nun in Erfahrung bringen, wie es derzeit um den Bodenfonds bestellt ist.