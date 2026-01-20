Vorarlberger Bodenfonds personell aufgebläht?

Aus Sicht der SPÖ besteht der Klärungsbedarf insbesonders bei der personellen Ausgestaltung des Bodenfonds. Die Gesellschaft verfügt über zwei Geschäftsführer und soll zudem auf zusätzliche externe Beratung zurückgreifen. „Es ist ein offenkundiger Widerspruch, wenn einerseits ständig von Einsparungen, Effizienz und zu viel Verwaltung gesprochen wird, während andererseits beim Bodenfonds ein vergleichsweise aufgeblähter Führungsapparat aufgebaut wird,“ kritisiert Einwallner. Die SPÖ möchte darum von der Landesregierung wissen, wie diese Struktur zu erklären ist, welche Aufgaben dabei tatsächlich anfallen und wie diese zwischen Geschäftsführung und Beratung aufgeteilt sind.